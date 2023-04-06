Такой милый кадр: трогательное фото принца Филиппа с маленьким Чарльзом

Не секрет, что принц Филипп мог отчитать сына на публике и часто вел себя с ребенком грубо. Чарльзу же ничего не оставалось, как плакать и еще больше искать уединения.

Глядя на этот архивный кадр, который был сделан 21 июля 1951 года, когда принцу Чарльзу было почти три года, Филипп выглядит заботливым и любящим отцом.

В этот день герцог Эдинбургский вернулся с Мальты вместе с сыном, в аэропорту их встречала толпа фотографов. А принцесса Елизавета тогда находилась с королевой-матерью в Аскоте.

Принц Филипп с сыном принцем Чарльзом / Фото: Associated Press

Известно, что с взрослением Чарльза его отец был еще более требовательным к нему, настоял на том, чтобы сын поступил в старую школу в Гордонстоуне, и был уверен, что жесткий режим изменит характер склонного к уединению сына. Но, как мы уже знаем, всю свою жизнь Чарльз остается интровертом и очень счастлив со своей женой Камиллой, которая понимает его тонкую душевную организацию.

Король Чарльз III и королева Камилла, автор фото Хьюго Бернанд / Фото: Getty Images

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