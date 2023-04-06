Такой милый кадр: трогательное фото принца Филиппа с маленьким Чарльзом

У мужа королевы Елизаветы II со старшим сыном принцем Чарльзом были непростые отношения. Маленького мальчика резкий на слова Филипп называл слишком чувствительным.
Не секрет, что принц Филипп мог отчитать сына на публике и часто вел себя с ребенком грубо. Чарльзу же ничего не оставалось, как плакать и еще больше искать уединения.
Глядя на этот архивный кадр, который был сделан 21 июля 1951 года, когда принцу Чарльзу было почти три года, Филипп выглядит заботливым и любящим отцом.
В этот день герцог Эдинбургский вернулся с Мальты вместе с сыном, в аэропорту их встречала толпа фотографов. А принцесса Елизавета тогда находилась с королевой-матерью в Аскоте.
Известно, что с взрослением Чарльза его отец был еще более требовательным к нему, настоял на том, чтобы сын поступил в старую школу в Гордонстоуне, и был уверен, что жесткий режим изменит характер склонного к уединению сына. Но, как мы уже знаем, всю свою жизнь Чарльз остается интровертом и очень счастлив со своей женой Камиллой, которая понимает его тонкую душевную организацию.
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