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Такой мы ее еще не видели: 71-летняя Джилл Байден в ярком кружевном платье сияла на мероприятии

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Такой мы ее еще не видели: 71-летняя Джилл Байден в ярком кружевном платье сияла на мероприятии

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Первая леди США продемонстрировала эффектный образ в наряде с прозрачной зоной декольте.

Президент США Джо Байден и его супруга Джилл Байден приняли участие в праздновании Дивали в восточной комнате Белого дома.

Джо и Джилл Байдены / © Associated Press
Джо и Джилл Байдены / Фото: Associated Press

Там первая леди предстала в эффектном ярком образе, который ей очень идет. На Джилл было кружевное салатовое платье с черными и белыми вкраплениями. Наряд имел прозрачную зону декольте в прекрасно сидел на ее фигуре. На талии была тоненькая черная лента-пояс.

Джилл Байден / © Associated Press
Джилл Байден / Фото: Associated Press

Аутфит Байден дополнила любимой прической с локонами, макияжем с черными стрелками на веках и розовым блеском на губах. В ушах были золотые серьги с большими бриллиантами, на руках – золотые браслеты и кольца. Французский маникюр завершил эффектный лук первой леди.

Джилл Байден / © Associated Press
Джилл Байден / Фото: Associated Press

Байден надел свой любимый темно-синий костюм, белую рубашку и сине-белый полосатый галстук.

Напомним, супруги Байдены посадили дерево на лужайке Белого дома. Джилл была одета в изумрудное пальто, платье и серые замшевые сапоги на каблуке.

Джилл и Джо Байдены / © Associated Press
Джилл и Джо Байдены / Фото: Associated Press

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Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
514
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