Такой мы ее еще не видели: 71-летняя Джилл Байден в ярком кружевном платье сияла на мероприятии

Первая леди США продемонстрировала эффектный образ в наряде с прозрачной зоной декольте.
Президент США Джо Байден и его супруга Джилл Байден приняли участие в праздновании Дивали в восточной комнате Белого дома.
Там первая леди предстала в эффектном ярком образе, который ей очень идет. На Джилл было кружевное салатовое платье с черными и белыми вкраплениями. Наряд имел прозрачную зону декольте в прекрасно сидел на ее фигуре. На талии была тоненькая черная лента-пояс.
Аутфит Байден дополнила любимой прической с локонами, макияжем с черными стрелками на веках и розовым блеском на губах. В ушах были золотые серьги с большими бриллиантами, на руках – золотые браслеты и кольца. Французский маникюр завершил эффектный лук первой леди.
Байден надел свой любимый темно-синий костюм, белую рубашку и сине-белый полосатый галстук.
Напомним, супруги Байдены посадили дерево на лужайке Белого дома. Джилл была одета в изумрудное пальто, платье и серые замшевые сапоги на каблуке.
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