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Такой мы ее еще не видели: Елена Зеленская в вишневом платье с белым воротником записала видеообращение
Первая леди Украины обратилась к участникам мероприятия в Джорджтаунском университете по случаю открытия должности профессора украинистики.
Елена Зеленская записала видеообращение к участникам мероприятия в Джорджтаунском университете по случаю начала в Школе дипломатической службы имени Волша постоянной должности профессора из украинских студий.
«Джорджтаунский университет – давний и надежный друг Украины. Когда в сентябре 2023 года открывала здесь украинскую книжную полочку, благодарила преподавателей и студентов за желание знать и поддерживать правду, за желание быть честными и справедливыми во времена, когда справедливость и правда испытывают испытания. Теперь спасибо за приобщение к украинским студиям», — сказала первая леди.
Супруга президента поблагодарила семью Клинтон, директора Джорджтаунского института мира, женщин и безопасности посла Мелани Вервир, декана Школы дипломатической службы Джоэла Геллмана и Посольства Украины в США за поддержку украинской образовательной дипломатии.
«Уверена, что украинские студии не только об Украине. Это о справедливом, безопасном мире. Когда мы знаем правду, когда мы обладаем информацией, мы умножаем баланс правды в мире, мы не даем собой манипулировать, мы становимся сильнее и сильнее своей страны. Наши страны сейчас тесно связаны в установлении мира, и очень важно для будущего всего мира, чтобы он был справедливым и честным», — отметила Зеленская.
Во время видеообращения Елена появилась в эффектном образе, в котором мы ее еще не видели. На первой леди было закрыто платье вишневого оттенка с длинными рукавами, тканевым поясом в тон, белым округлым воротником и белыми манжетами. Свой образ Зеленская дополнила аккуратной укладкой с боковым пробором, нежным макияжем и серьгами-пусетами.
Напомним, Елена Зеленская показала красивый архивный снимок в изысканном платье.