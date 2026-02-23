ТСН в социальных сетях

Такой мы ее еще не видели: Мелания Трамп надела на ужин в Белом доме блестящие брюки

Первая леди США впервые за долгое время надела на мероприятие брюки вместо платья.

Дональд и Мелания Трамп

Дональд и Мелания Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп и его жена Мелания Трамп организовали ужин Национальной ассоциации губернаторов в Белом доме, в Вашингтоне.

Для такого события первая леди выбрала образ, в котором мы ее еще не видели. На Мелании была элегантная черная блузка с V-образным вырезом, бантом-галстуком и рукавами-фонариками. Верх она скомбинировала с блестящими серебряными жаккардовыми прямыми брюками с тонким ремешком цвета металлик. Обута Мелания была в медные туфли-лодочки.

Мелания Трамп / © Associated Press

Мелания Трамп / © Associated Press

У супруги президента была красивая прическа с локонами, любимый макияж смоки-айс и с розовым блеском на губах, молочный маникюр, а также элегантные серьги с бриллиантами в ушах.

Мелания Трамп / © Getty Images

Мелания Трамп / © Getty Images

Дональд Трамп был одет в черный смокинг, белую рубашку и черную бабочку.

Напомним, Меланию Трамп сфотографировали в сером пальто и без каблуков, когда она шла по Южной лужайке Белого дома.

