Такой мы ее еще не видели: Мелания Трамп в серебряном платье с пайетками и на лубутенах произвела фурор на новогодней вечеринке
Первая леди США в гламурном образе и с новой прической встретила Новый год.
Президент США Дональд Трамп и его жена Мелания Трамп встретили Новый год в своем поместье в Мар-а-Лаго в штате Флорида.
Для новогодней вечеринки первая леди выбрала роскошный образ, в котором она выглядела просто невероятно. На Мелании было гламурное серебряное платье с пайетками приталенного силуэта длины миди от турецкого бренда The New Arrivals By Ilkyaz Ozel, стоимостью 1450 долларов.
Наряд имел пикантное декольте, разрез сзади на юбке и тонкий ремешок цвета металлик на талии. Платье прекрасно подчеркнуло стройную фигуру первой леди.
Аутфит Мелания дополнила туфлями с россыпью страз от Christian Louboutin.
А еще супруга президента продемонстрировала новую прическу — она покрасила волосы в более светлый цвет. У нее была укладка с локонами, макияж смоки-айс и молочный маникюр. Уши Мелания украсила бриллиантовыми серьгами-гвоздиками.
Трамп был одет в классический черный смокинг, белую рубашку и черный галстук-бабочку.
Напомним, Мелания Трамп в черном платье с вышивкой и на лубутенах появилась на рождественском мероприятии в Мар-а-Лаго.