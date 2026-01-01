Дональд и Мелания Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп и его жена Мелания Трамп встретили Новый год в своем поместье в Мар-а-Лаго в штате Флорида.

Для новогодней вечеринки первая леди выбрала роскошный образ, в котором она выглядела просто невероятно. На Мелании было гламурное серебряное платье с пайетками приталенного силуэта длины миди от турецкого бренда The New Arrivals By Ilkyaz Ozel, стоимостью 1450 долларов.

Наряд имел пикантное декольте, разрез сзади на юбке и тонкий ремешок цвета металлик на талии. Платье прекрасно подчеркнуло стройную фигуру первой леди.

Аутфит Мелания дополнила туфлями с россыпью страз от Christian Louboutin.

А еще супруга президента продемонстрировала новую прическу — она покрасила волосы в более светлый цвет. У нее была укладка с локонами, макияж смоки-айс и молочный маникюр. Уши Мелания украсила бриллиантовыми серьгами-гвоздиками.

Трамп был одет в классический черный смокинг, белую рубашку и черный галстук-бабочку.

Напомним, Мелания Трамп в черном платье с вышивкой и на лубутенах появилась на рождественском мероприятии в Мар-а-Лаго.