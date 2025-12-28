ТСН в социальных сетях

Такой мы ее еще не видели: Мишель Обама в кружевном платье с пикантным декольте позировала в объятиях мужа

Бывшая первая леди США замиловала семейной фотографией.

Мишель и Барак Обама

Мишель Обама опубликовала в Instagram милое фото, на котором она запечатлена в объятиях своего мужа Барака на фоне праздничных декораций с гирляндами.

Бывшая первая леди продемонстрировала эффектный вечерний образ. На ней было черное платье с кружевным верхом, пикантным декольте и юбкой с рюшами из коллекции бренда Alexander McQueen сезона весна-лето 2005. Лук она дополнила черным болеро с длинными рукавами и высокой горловиной. Мишель сделала прическу с косичками и макияж с пышными ресницами.

Барак был одет в черную водолазку, бежевый бомбер и черные брюки.

«Мы с Бараком искренне поздравляем вас с благословенными праздниками и радостным началом нового года», — подписала снимок Обама.

Напомним, Мишель Обама продемонстрировала красивый образ в ансамбле оранжево-красного оттенка из коллекции бренда Chanel весна-лето 2026.

