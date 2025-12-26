ТСН в социальных сетях

Такой мы ее еще не видели: премьер-министр Италии Джорджа Мелони в рождественском свитере и возле елки попила кофе

Политик в домашнем образе поздравила всех с Рождеством.

Алина Онопа
Джорджа Мелони

Джорджа Мелони

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони опубликовала на своей странице в Instagram праздничную фотографию, на которой она позирует с улыбкой в уютной атмосфере возле украшенной елки. В руке она держит маленькую красную чашку с кофе.

Одета политик в рождественский красный свитер с надписью «Вам также и вашей семье» — классический ответ на обмен поздравлениями. У нее была красивая прическа с локонами, макияж с красной помадой и красный маникюр.

Джорджа Мелони

Джорджа Мелони

«С Рождеством Христовым!» — поздравила Джорджа своих подписчиков.

Напомним, Джорджа Мелони в жемчужном костюме и полупрозрачном топе появилась на мероприятии в Риме.

