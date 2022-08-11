Такой мы ее еще не видели: пресс-секретарь Байдена появилась на брифинге в эффектном обтягивающем платье

Пресс-секретарь Белого дома – Карин Жан-Пьер – выступила на очередном брифинге в Вашингтоне.

Там спикер Байдена предстала в новом эффектном образе. Карин была одета в обтягивающее черное платье с разноцветным принтом и белые туфли на шпильках. Наряд прекрасно подчеркнул ее стройную фигуру и очень ей идет.

Карин Жан-Пьер / Фото: Getty Images

Прическа с кудрями, макияж с нежно-персиковыми тенями и розовой помадой и любимые деликатные украшения завершили ее аутфит.

Карин Жан-Пьер / Фото: Associated Press

В прошлый раз Карин вышла к журналистам в деловом черном жакете интересной фактуры.

Карин Жан-Пьер / Фото: Associated Press

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