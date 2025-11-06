ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
172
Время на прочтение
1 мин

Такой мы ее еще не видели: пресс-секретарь Трампа в мини-платье с большими цветами и V-образным декольте вышла к журналистам

Кэролайн Левитт выбрала для своего появления короткий наряд с цветочным принтом и на пуговицах.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Кэролайн Левитт

Кэролайн Левитт / © Associated Press

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт выступила на очередном брифинге в Вашингтоне. К журналистам она вышла в женском образе, в котором мы ее еще не видели.

Кэролайн Левитт / © Associated Press

Кэролайн Левитт / © Associated Press

Кэролайн Левитт / © Associated Press

Кэролайн Левитт / © Associated Press

На Кэролайн было короткое черное платье с ярким принтом крупных цветов и бабочек и с V-образным вырезом. Наряд также имел епископские рукава, черные пуговицы, цветочную кайму и пояс-шнурок на талии.

Кэролайн Левитт / © Associated Press

Кэролайн Левитт / © Associated Press

Аутфит Левитт дополнила прической с локонами, нежным макияжем, бриллиантовыми серьгами-гвоздиками, деликатной цепочкой с крестиком и кольцом с бриллиантом.

Кэролайн Левитт / © Associated Press

Кэролайн Левитт / © Associated Press

Напомним, Кэролайн Левитт пришла на работу в розовых брюках и твидовом белом жакете.

Дата публикации
Количество просмотров
172
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie