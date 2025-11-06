- Дата публикации
Такой мы ее еще не видели: пресс-секретарь Трампа в мини-платье с большими цветами и V-образным декольте вышла к журналистам
Кэролайн Левитт выбрала для своего появления короткий наряд с цветочным принтом и на пуговицах.
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт выступила на очередном брифинге в Вашингтоне. К журналистам она вышла в женском образе, в котором мы ее еще не видели.
На Кэролайн было короткое черное платье с ярким принтом крупных цветов и бабочек и с V-образным вырезом. Наряд также имел епископские рукава, черные пуговицы, цветочную кайму и пояс-шнурок на талии.
Аутфит Левитт дополнила прической с локонами, нежным макияжем, бриллиантовыми серьгами-гвоздиками, деликатной цепочкой с крестиком и кольцом с бриллиантом.
Напомним, Кэролайн Левитт пришла на работу в розовых брюках и твидовом белом жакете.