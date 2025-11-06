Кэролайн Левитт / © Associated Press

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт выступила на очередном брифинге в Вашингтоне. К журналистам она вышла в женском образе, в котором мы ее еще не видели.

На Кэролайн было короткое черное платье с ярким принтом крупных цветов и бабочек и с V-образным вырезом. Наряд также имел епископские рукава, черные пуговицы, цветочную кайму и пояс-шнурок на талии.

Аутфит Левитт дополнила прической с локонами, нежным макияжем, бриллиантовыми серьгами-гвоздиками, деликатной цепочкой с крестиком и кольцом с бриллиантом.

Напомним, Кэролайн Левитт пришла на работу в розовых брюках и твидовом белом жакете.