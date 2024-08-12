Такой мы ее еще не видели: принцесса Како в брючном костюме и красных туфлях пришла на мероприятие

Японская принцесса пополнила свой гардероб деловым костюмом.
Принцессу Како сфотографировали, когда она прибыла для участия в скаутском взлете для молодых людей с особыми потребностями в Инавасиро.
Принцесса продемонстрировала образ, в котором мы ее еще не видели. Обычно Како носит платья и юбки, а здесь она появилась в черном брючном костюме и черном топе. Наряд она удачно скомбинировала с красными туфлями на стойких каблуках и с красным клатчем.
Волосы Како собрала в низкий хвост, сделала макияж с помадой ягодного оттенка и украсили уши красными серьгами в виде цветов, которые выглядели гармонично с аутфитом.
Напомним, принцесса Како надела на концерт с танцев в платье в синий гороховый принт длины миди А-силуэта, сверху которогго она надела укороченный жакет цвета индиго без пуговиц.
Читайте также:
- В нежных платьях и жемчужных украшениях: японские принцессы Айко и Како на концерте
- В цветочном платье и белом жакете: принцесса Како на чемпионате по бейсболу
- В интересных серьгах и жакете с золотыми пуговицами: красивая принцесса Како посетила выставку