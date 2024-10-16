Такой мы ее еще не видели: принцесса Како в красном платье и с яркой помадой пришла в музей

Японская принцесса в смелом луке выглядела прекрасно.

Принцесса Како посетила Музей керамики Кюсю в Арите. Там она предстала в эффектном образе – такой мы ее еще не видели.

На принцессе было красное платье длины миди с рукавами три четверти и асимметричным воротником-лацканами.

Аутфит Како дополнила черным клатчем и черными кожаными туфлями с круглыми носками и на стойких каблуках.

Принцесса Како / Фото: Getty Images

Принцесса дополнила лук элегантной прической, макияжем с черными стрелками и алой помадой, интересными керамическими серьгами с цветами и золотыми браслетами.

Напомним, принцесса Како на национальном чемпионате по теннису предстала в голубом платье длины миди с тонким коричневым кожаным ремешком, сверху которой надела жакет графитового цвета без воротника и с одной пуговицей.

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