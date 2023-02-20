Такой мы ее еще не видели: принцесса Уэльская впечатлила новым образом на церемонии BAFTA

Вчерашний вечер Кейт и Уильям Уэльские провели на 76-й церемонии вручения кинопремии BAFTA в Лондоне.

Церемония состоялась в Королевском фестивальном зале, а для пары это был дебют на мероприятии в роли принца и принцессы Уэльских.

Принц и принцесса Уэльские на церемонии BAFTA 2023 / Фото: Associated Press

41-летняя принцесса Кейт выглядела роскошно и образ выбрала весьма необычный. Ничего подобного ранее на принцессе Уэльской мы не видели.

Она была в белом платье, сшитом на заказ, на одно плечо от Alexander McQueen, которое она дополнила длинными черными перчатками, бархатным клатчем от Jimmy Choo за 1550 долларов и золотыми туфлями Aquazzura за 750 долларов. Кейт распустила длинные густые волосы, сделала вечерний макияж и дополнила образ массивными каскадными серьгами от Zara стоимостью 21 доллар.

Принцесса Уэльская на церемонии BAFTA 2023 / Фото: Associated Press

Принцесса Уэльская на церемонии BAFTA 2023 / Фото: Associated Press

Принц Уильям был в бархатном двубортном пиджаке от Tom Ford, его цена - 3608 долларов, а также в черных брюках и идеальных лакированных туфлях.

Принц и принцесса Уэльские на церемонии BAFTA 2023 / Фото: Associated Press

Пара выглядела очень мило, общалась с публикой и другими гостями, улыбалась фотографам. Казалось, что вечер прошел идеально.

Принцесса Уэльская на церемонии BAFTA 2023 / Фото: Associated Press

Принцесса Уэльская на церемонии BAFTA 2023 / Фото: Associated Press

Принц Уильям является президентом Британской академии кино и телевизионных искусств с 2010 года, и пара ранее присутствовала на церемонии награждения, хотя это их первый выход на красную дорожку в качестве принца и принцессы Уэльских. А первым президентом академии был дед Уильяма и супруг королевы Елизаветы II – принц Филипп.

Принц и принцесса Уэльские на церемонии BAFTA 2023 / Фото: Associated Press

Вчера мы вспоминали три вечерних выхода принцессы Кейт с церемонии FAFTA в разные годы.

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