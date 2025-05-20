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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
38
Время на прочтение
1 мин

Такой мы ее еще не видели: принцесса Како в плиссированных штанах-палаццо с орнаментом сходила в аквариум

Японская принцесса вместо привычного платья или юбки надела брюки.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Принцесса Како

Принцесса Како / © Getty Images

Принцесса Како посетила Всемирный пресноводный аквариум Aqua Totto Gifu в городе Какамигахара.

Там принцесса появилась в темно-синем укороченном жакете и сине-голубом костюме с орнаментом, состоявшим из топа и широких плиссированных брюк-палаццо.

Принцесса Како / © Getty Images

Принцесса Како / © Getty Images

Свой аутфит Како дополнила черными кожаными туфлями на стойких каблуках и черным клатчем. Она сделала элегантную прическу с челкой, нежный макияж и украсила уши милыми сине-голубыми круглыми серьгами.

Напомним, принцесса Како на весенней вечеринке в императорском саду дворца Акасака в Токио предстала в традиционном наряде. На ней было салатовое кимоно с разноцветным цветочным орнаментом.

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Дата публикации
Количество просмотров
38
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