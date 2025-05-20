Такой мы ее еще не видели: принцесса Како в плиссированных штанах-палаццо с орнаментом сходила в аквариум

Принцесса Како / © Getty Images

Реклама

Принцесса Како посетила Всемирный пресноводный аквариум Aqua Totto Gifu в городе Какамигахара.

Там принцесса появилась в темно-синем укороченном жакете и сине-голубом костюме с орнаментом, состоявшим из топа и широких плиссированных брюк-палаццо.

Принцесса Како / © Getty Images

Свой аутфит Како дополнила черными кожаными туфлями на стойких каблуках и черным клатчем. Она сделала элегантную прическу с челкой, нежный макияж и украсила уши милыми сине-голубыми круглыми серьгами.

Реклама

Напомним, принцесса Како на весенней вечеринке в императорском саду дворца Акасака в Токио предстала в традиционном наряде. На ней было салатовое кимоно с разноцветным цветочным орнаментом.