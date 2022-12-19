Такой мы ее еще не видели: Урсула фон дер Ляйен в блестящем платье с декольте сияла на красной дорожке

Президент Европейской комиссии в красивом платье и туфлях на каблуках появилась на благотворительном мероприятии в Германии.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен приняла участие в состоявшемся в Берлине гала-вечере "Сердце детям" от благотворительной организации Ein Herz fuer Kinder. Главной темой мероприятия была война в Украине и ее влияние на детей.

На ивенте удалось собрать пожертвования на нужды детей в сумме более 24 миллионов евро.

Фон дер Ляйен в своем выступлении вспомнила украинских детей. Она рассказала, что им приходится пережить в условиях войны, пишет издание Zdf.de.

Урсула фон дер Ляен / Фото: Getty Images

"Если в этот момент, в любой точке мира, рождается ребенок, то ему, кроме большой любви, нужны две вещи: защита и безопасность. Для многих детей в Украине это недостижимо.

Для многих новорожденных первым светом является свет фонарика, потому что в родзале нет электричества. Холод ползет по коридорам больницы. Не хватает горячей воды. Дети рождаются под ракетным обстрелом", — сказала со сцены глава Еврокомиссии.

Урсула также вручила специальную награду "Золотое сердце" брату мэра Киева, экс-чемпиону мира по боксу в сверхтяжелом весе – Владимиру Кличко.

Урсула фон дер Ляен и Владимир Кличко / Фото: Getty Images

Для гала-вечера фон дер Ляйен выбрала эффектный образ. Такой мы ее еще не видели. На политике было блестящее платье миди с эффектом омбре и V-образным вырезом.

Аутфит Урсула дополнила черными капроновыми колготами и черными замшевыми туфлями на устойчивых каблуках.

Она сделала себе аккуратную укладку с прикорневым объемом, нежный макияж, украсила уши жемчужными серьгами, а шею – любимым ожерельем из жемчуга.

Напомним, на встрече с Макроном Урсула появилась в красном жакете с черными манжетами в мелкий красный горошек, которые выглядели гармонично с черной блузкой и черными брюками.

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