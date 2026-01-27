ТСН в социальных сетях

Такой мы ее еще не видели: Урсула фон дер Ляйен в бордовом жакете с золотистым орнаментом появилась в Индии

Глава Еврокомиссии стала почетной гостьей мероприятия в Нью-Дели.

Урсула фон дер Ляйен

Урсула фон дер Ляйен / © Associated Press

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен посетила Парад ко Дню Республики в Нью-Дели. Фотографы запечатлели, как она вставала из кареты.

Урсула фон дер Ляйен в Нью-Дели / © Associated Press

Урсула фон дер Ляйен в Нью-Дели / © Associated Press

Для своего появления политик выбрала образ, в котором мы ее еще не видели. На Урсуле был удлиненный бордовый жакет с золотистым орнаментом, воротником-стойкой и скрытыми застежками.

Урсула фон дер Ляйен в Нью-Дели / © Associated Press

Урсула фон дер Ляйен в Нью-Дели / © Associated Press

Верх фон дер Ляйен скомбинировала с классическими брюками светло-бежевого оттенка. У нее была аккуратная укладка и макияж с розовой помадой.

Напомним, Урсула фон дер Ляйен в жакете цвета индиго и туфлях с золотыми пряжками появилась на саммите в Брюсселе.

