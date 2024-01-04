Такой мы ее не видели: как будущая королева Дании Мэри в рекламе снималась

Мало кто знает, что до знакомства с принцем Фредериком – Мэри Дональдсон - снималась в телевизионной рекламе.

В соцсетях опубликовали ролик, в котором будущая кронпринцесса и будущая королева Дании снялась в рекламе поезда в Австралии в 1998 году. Это был рекламный ролик поездов V-Line, региональной транспортной компании.

В коротком забавном рекламном ролике Мэри играет пассажира, читающего газету, в то время как пассажир, сидящий рядом с ней открывает упакованный ланч с бутербродами и тайком передает один из них в огромный портфель, стоящий сверху на полке над ним. Рука выглядывает из портфеля и берет его.

"Теперь легче бесплатно посадить друга в поезд", — говорится в рекламе. — Билет "два по цене одного" в мае".

Блог Royal Fashion Police поделился видео в Instagram,подписав ролик: "Вот менее известный забавный факт: Мэри появилась в телевизионной рекламе поездов V-Line еще в 1998 году".

Напомним, уже 14 января принцесса Мэри станет новой королевой Дании, а ее муж кронпринц Фредерик – королем. Недавно стали известны и их новые титулы.

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