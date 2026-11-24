Принц Уильям и принцесса Кейт / © Getty Images

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Кэтрин и Уильям демонстрировали нежные чувства перед камерами, когда в прошлый вторник прошлись по зеленой ковровой дорожке в конференц-центре Jio World в Мумбаи.

В какой-то момент они обнялись, а принцесса похлопала мужа по спине, и не только, когда они позировали для фотографий перед камерами.

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Принц Уильям и принцесса Кейт

А, видно на фотографии, опубликованной Аблазом Шемнадом, присутствовавшим на церемонии вручения премии, они подождали, пока не начнут покидать мероприятие, чтобы взяться за руки.

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«Обычно они так делают, когда покидают официальное мероприятие, потому что они «не при исполнении служебных обязанностей», - написала одна из поклонниц в соцсети.

Принц Уильям и принцесса Кейт на церемонии Earthshot Prize Awards 2026 / © Associated Press

В последние несколько лет публика действительно чаще видит, как Уэльские проявляют нежные чувства друг к другу, и это очень мило.

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