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Такой редкий момент: Кейт и Уильям Уэльские были замечены держащимися за руки на публике
Пару запечатлели, когда они покидали церемонию вручения премии Earthshot Prize Awards 2026, прошедшую в Мумбаи.
Кэтрин и Уильям демонстрировали нежные чувства перед камерами, когда в прошлый вторник прошлись по зеленой ковровой дорожке в конференц-центре Jio World в Мумбаи.
В какой-то момент они обнялись, а принцесса похлопала мужа по спине, и не только, когда они позировали для фотографий перед камерами.
А, видно на фотографии, опубликованной Аблазом Шемнадом, присутствовавшим на церемонии вручения премии, они подождали, пока не начнут покидать мероприятие, чтобы взяться за руки.
«Обычно они так делают, когда покидают официальное мероприятие, потому что они «не при исполнении служебных обязанностей», - написала одна из поклонниц в соцсети.
В последние несколько лет публика действительно чаще видит, как Уэльские проявляют нежные чувства друг к другу, и это очень мило.