Такой удар для Шарлин: князь Альбер на встрече со своими внебрачными детьми

Князь Альбер II снова расстроил свою жену княгиню Шарлин. А все из-за его внебрачных детей, из-за которых княгиня постоянно тревожится.

В фанатском аккаунте в Instagram был опубликован снимок, на котором Альбер II запечатлен со своими двумя внебрачными детьми – сыном Александром Гримальди-Косте и дочерью Жасмин Грейс Гримальди.

Альбер воссоединился со своей дочерью и сыном в Нью-Йорке. Все трое запечатлены сидящими за небольшим журнальным столиком на мягком диване, Жасмин запечатлена посередине, она обнимает отца и брата.

64-летний Альбер выглядит счастливым и расслабленным на этом снимке, он улыбается в камеру. Одет князь Монако в белую рубашку в сочетании с темно-синим костюмом. А вот супруга Альбера видимо не очень рада такому снимку.

В их семье и так не все хорошо, давно ходят слухи о том, что Альбер согласился на условия Шарлин подписать контракт, согласно которому она продолжит за деньги выполнять свои королевские обязанности. И несмотря на то, что они по-прежнему появляются иногда на публике вместе или даже с детьми, пара не выглядит счастливой.

Княгиня Шарлин, князь Альбер II и их дети / Фото: Getty Images

Читайте также: