Такой вы ее еще не видели: редкие фото принцессы Дианы со стильной повязкой на голове

Принцесса Диана / © Getty Images

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Но самые интересные изменения в её гардеробе произошли после развода, когда Диана стала гораздо лучше контролировать свой стиль и собственную жизнь.

Большую роль в формировании стиля Дианы сыграла дизайнер Кэтрин Уокер. Сотрудничество с ней началось в год свадьбы Дианы и продолжалось до самой смерти принцессы. Сначала задачей было создавать образ сказочной принцессы, которого ожидала публика, но со временем силуэты стали сдержаннее и четче: появилось больше жакетов, костюмов, платьев, а пальто стали более приталенными. Параллельно Диана всё увереннее экспериментировала с модой.

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Во второй половине 1980-х она стала носить характерные для того времени широкие плечи, блестящие ткани и эффектные вечерние платья. Пресса даже дала ей прозвище Dynasty Di — по названию американского сериала «Династия», известного своими роскошными костюмами. Однако после развода Диана вернулась к более простым нарядам.

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Принцесса Диана, 1997 год / © Getty Images

Для более официальных дневных мероприятий она выбирала костюмы с юбками, а в повседневной жизни могла надеть велосипедки, яркий свитер или брючный костюм. Потребность использовать одежду для постоянного привлечения внимания отходила на второй план, поскольку теперь Диана могла решать сама за себя.

Её образы стали более сдержанными, практичными и взрослыми. В то же время Диана не утратила интереса к моде. Она продолжала экспериментировать и даже делала это с причёсками: например, могла украсить волосы повязкой и отказалась от шляпок.

Принцесса Диана, 1997 год / © Getty Images

«Освободившись от королевского протокола и требований безупречного соответствия статусу, в свои тридцать с небольшим она предстала как уверенная и сдержанная одинокая женщина. Диана возвращала контроль над собственной жизнью и делала выбор, который подходил именно ей. Например, она начала носить туфли на более высоком каблуке — теперь ей уже не нужно было беспокоиться о том, что она будет выглядеть выше Чарльза. Она также активно расширяла круг своих модных знакомств за пределами Великобритании, в частности подружилась с Джанни Версаче», — написала писательница и журналистка Элизабет Холмс в книге HRH: So Many Thoughts on Royal Style.

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