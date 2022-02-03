Такой вы ее еще не видели: смешные кадры герцогини Кейт во время игры в регби

Такой вы ее еще не видели: смешные кадры герцогини Кейт во время игры в регби

Вчера было официально объявлено, что герцогиня Кембриджская стала новым покровителем Футбольной лиги регби и Союза регби, переняв эту роль у принца Гарри, который сложил с себя полномочия старшего члена королевской семьи в 2020 году.

В тот же день Кейт прибыла с визитом на стадион Твикенхэм в Лондоне, чтобы встретиться с английскими игроками, тренерами и судьями и присоединиться к тренировке на поле. Отметим, игроки мужской и женской команд по регби готовятся сейчас к Кубку шести наций, и у герцогини была возможность потренироваться вместе с ними.

Герцогиня Кембриджская / Associated Press

Тренировка выдалась очень веселой и захватывающей. А мы собрали для вас несколько смешных кадров, которые сделали в этот день фотографы, работавшие на мероприятии.

Герцогиня Кембриджская / Getty Images

Кэтрин всегда любила спорт и с удовольствием занималась разными его видами. А ее отец Майкл Миддлтон был капитаном регбийной команды Клифтон Колледжа, где учился. В детстве семья Миддлтон всегда была среди болельщиков на матчах с регби.

Герцогиня Кембриджская / Associated Press

Герцогиня Кембриджская / Associated Press

Кстати, есть у герцогини и другие спортивные достижения. О том, как Кейт Миддлтон в свое время занималась спортом и продолжает это делать уже в роли супруги наследника трона, смотрите в нашем материале.

Герцогиня Кембриджская / Associated Press

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