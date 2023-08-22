Такой вы ее не помните: как выглядела самая необычная прическа принцессы Маргарет

О ее королевской жизни было много рассказано. Мы показывали вам самый знаменитый портрет принцессы, сделанный в день ее 21-летия.

Также мы нашли в архивах фото принцессы, на котором она запечатлена с прической, с которой ее редко видели. На снимке Маргарет и ее муж фотограф Энтоны Армстронг-Джонс прибывают в Оперный театр в Лондоне, в 1960 году.

Принцесса одета в вечернее платье и меховую горжетку, на ее шее бриллианты, а в ушах роскошные серьги. На лице у Маргарет вечерний макияж, а волосы уложены необычным способом, ведь принцесса не носила челку в жизни, а на этом снимке все как раз наоборот.

Принцесса Маргарет / Фото: Getty Images

Напомним, в браке Маргарет и Энтони прожили 16 лет и развелись в 1976 году. Принцесса Маргарет стала первой королевской особой, которая развелась со времен Генриха VIII.

Принцесса Маргарет со своими детьми / Фото: Getty Images

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