Такой вы ее не видели: как выглядела принцесса Диана, когда работала няней в Лондоне

Известный факт, что прежде, чем стать невестой принца Уэльского Чарльза, леди Диана Спенсер работала няней, а также помощницей воспитательница в детском саду.

В 1980 году Диана работала няней в семье Робинсонов. Мэри Робинсон вспоминала, что леди Диана была очень застенчивой и заботливой с ее сыном Патриком.

Мы нашли фото, где Диана с Патриком запечатлена на прогулке в лондонском районе Итон-сквер, в ноябре 1980 года. Будущая принцесса была одета в тот день в зеленое шерстяное пальто Loden, белую рубашку с голубым воротником, а у нее на шее был завязан платок. Также Диана дополнила тогда свой образ голубыми серьгами-клипсами и накрасила веки голубыми тенями, а на ее шее было тонкое белое колье, напоминающее жемчужное.

Леди Диана Спенсер берет своего юного подопечного Патрика Робинсона на его ежедневную прогулку в лондонский район Итон-сквер, ноябрь 1980 года / Фото: Getty Images

Несколько месяцев спустя было объявлено о их помолвке с принцем Уэльским. О ней стало известно 24 февраля 1981 года. Хотя Чарльз сделал предложение Диане 6 февраля – в день смерти короля Георга VI и восшествия его матери Елизаветы II на престол. Но еще три недели помолвка пары хранилась в секрете.

Принцесса Диана и принц Чарльз в день объявления об их помолвке, 24 февраля 1981 года / Фото: Associated Press

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