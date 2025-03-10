Такой вы ее не видели: редкий образ королевы Елизаветы II в брюках, который стильный и сегодня

В неформальной обстановке Ее Величество выглядела не так, как на приемах во дворце.

Королева Великобритании Елизавета II во время своего правления придерживалась консервативного стиля в одежде, хотя и часто выбирала яркие наряды, чтобы выделятся из толпы. Обычно на ней можно было увидеть платья простого фасона с рукавами три четверти и костюмы с юбкой и жакетом, а в более молодые годы женщина носила часто блузы и юбки.

Но вот в менее формальной обстановке Ее Величество позволяла себе надевать брюки, хотя и не часто. Одним из ее стильных образов из конца 70-х годов был наряд, который она носила во время сафари с принцем Филиппом в Замбии в 1979 году. Фото было сделано в одном из заповедником африканской страны.

Королева Елизавета II, 1979 год / Фото: Getty Images

На королеве в тот день были коричневые прямые брюки, коричневые лоферы и светлая рубашка свободного фасона с крупным ярким принтом. Также можно заметить, что образ монарх дополнила солнцезащитными очками и украшениями с жемчугом.

Королева Елизавета II, 1979 год / Фото: Getty Images

Блуза явно была одной из любимых в гардеробе у Елизаветы, поскольку на протяжении многих лет она довольно часто ее еще надевала на неформальные мероприятия. В частности в ней же королева посетила Международный Гран-при по вождению в Виндзоре в 1982 году, но сочетала тогда с юбкой, кардиганом и платком в принт. Туфли и сумка у нее были черного цвета.

Королева Елизавета II, 1982 год / Фото: Getty Images

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