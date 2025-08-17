ТСН в социальных сетях

Такой завтрак любила его первая жена: что предпочитает есть по утрам король Чарльз

Недавно мы рассказывали, что король Чарльз очень привередлив в том, что ему подают на стол к завтраку или ужину.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Король Чарльз

Король Чарльз / © Getty Images

Монарх любит есть яйца всмятку, которые богаты витаминами группы В, холином, витамином D и полезными жирами, которые поддерживают здоровье мозга, уровень энергии и гормональную функцию.

Но также известно, что король Чарльз стал отказывать от слишком питательного завтрака и теперь старается есть что-то полезное, например, овсянку с орехами, фруктами и немного меда, пишет журнал Hello!.

Король Чарльз / © Getty Images

Король Чарльз / © Getty Images

Кстати, овсянку любит есть на завтрак принцесса Уэльская Кейт, а также обожала есть первая жена короля — принцесса Уэльская Диана. А бывший королевский шеф-повар Дарен Макгрейди рассказывал, как он готовил для нее любимую овсянку еще с вечера.

Принцесса Диана / © Getty Images

Принцесса Диана / © Getty Images

Ранее мы рассказывали, какой продукт врачи посоветовали ввести в рацион короля Чарльза, чтобы помочь его борьбе с раком.

