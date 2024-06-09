Такой же, как и с Кейт Миддлтон: с принцессой Евгенией произошел конфуз на свадьбе друзей

Принцесса Йоркская на днях посетила свадьбу Хью Гросвенора и Оливии Хенсон.

Принцесса Евгения по облачилась в оливковое платье-миди с плиссированным подолом от JOSEPH, обула замшевые туфли телесного цвета с перекрещенными крестиками завязками от любимого бренда Меган Маркл Aquazzura, дополнила лук маленьким плетенным клатчем цвета слоновой кости Anya Hindmarch и шляпой с вуалью Emily-London.

Принцесса Евгения / Фото: Getty Images

Когда она направлялась в Честерский собор, то ветер вздернул подол ее красивого платья. Забавно, но точно такой же конфуз произошел и с платьем принцессы Кейт, когда она присутствовала на свадьбе Евгении и Джека Бруксбэнка в октябре 2018 года.

Кроме того, королевские эксперты отметили, что платье, которое в этот раз носила принцесса Йоркская просвечивало ее грудь.

Напомним, ранее мы показывали вам снимки со свадьбы лучшего друга принца Гарри, свадьбу которого герцог Сассекский проигнорировал.

Свадьба Хью Гросвенора, седьмого герцога Вестминстерского и Оливии Хенсон в Честерском соборе в Честере / Фото: Getty Images

Кстати, ветер был настолько сильный, что фата невесты буквально разлеталась в разные стороны.

Свадьба Хью Гросвенора, седьмого герцога Вестминстерского и Оливии Хенсон в Честерском соборе в Честере / Фото: Getty Images

А также мы подробно писали о том, почему невеста Оливия Хенсон, решила надеть синие туфли.

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