Там уже дежурят папарацци: как выглядит клиника, где прооперировали принцессу Уэльскую

С момента, когда вчера Кенсингтонский дворец опубликовал официальное сообщение о состоянии здоровья принцессы, к госпиталю ринулись фотографы и журналисты, где устроили буквально круглосуточную слежку за зданием, где находится супруга принца Уильяма.

Вот так выглядит сам госпиталь, где на страже стоят полицейские, а через дорогу дежурят папарацци. Дворец сообщал, что Кэтрин проведет в клинике от 10 до 14 дней после операции, это необходимо для ее восстановления.

Лондонская клиника, где делали операцию принцессе Уэльской / Фото: Getty Images

Вероятно, пресса собралась здесь для того, чтобы запечатлеть момент выписки принцессы Уэльской. Но вряд ли стоит ожидать, что Кейт и Уильям выйдут через парадный вход.

The London Clinic – это частная больница в Лондоне, которая получила общую оценку "хорошо" от CQC по итогам проверки в 2021 году. Во время проверки выяснилось, что хирургическое отделение здесь работает не так хорошо, как должно. Клиника получила рекомендации по улучшению работы от CQC, но прошло больше двух лет, и, вероятно, эти рекомендации были внедрены, ведь вряд ли бы семья Уэльских обратилась в клинику с сомнительной репутацией.

Лондонская клиника, где делали операцию принцессе Уэльской / Фото: Getty Images

Напомним, королевский корреспондент Ребекка Инглиш заявила, что операция принцессы Уэльской Кэтрин не связана с раком.

Принцесса Уэльская Кэтрин / Фото: Getty Images

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