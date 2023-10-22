Танцевал на балу не с женой: князь Альбер II на памятном мероприятии в Монако

В пятницу вечером члены монакской княжеской семьи собрались на секретном балу в память о князе Ренье III.
Его дети и внуки почтили память князя Ренье и княгини Грейс Келли на вечере, посвященном празднованию столетию со дня рождения князя в этом году.
Торжество началось в Атриуме Казино, и на нем присутствовала принцесса Стефания, блиставшая в вечернем платье в пол цвета шампанского на тонких бретельках. Сестру сопровождал князь Альбер II, одетый в черный костюм, белую рубашку и галстук-бабочку.
Также вечер посетили дочь принцессы Стефания Камилла Готлиб и ее невестка Мари Дюкре. А вот княгиня Шарлин мероприятие пропустила.
Завершился вечер в Оперном театре княжества, где гости пользовались редкой привилегией танцевать на сцене театра.
Шарлин, напомним, в выходные посетила чемпионат по регби, который проходит во Франции. Там княгиня болела за команду Южной Африки, которая победила.
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