Танцевал на балу не с женой: князь Альбер II на памятном мероприятии в Монако

В пятницу вечером члены монакской княжеской семьи собрались на секретном балу в память о князе Ренье III.

Его дети и внуки почтили память князя Ренье и княгини Грейс Келли на вечере, посвященном празднованию столетию со дня рождения князя в этом году.

Торжество началось в Атриуме Казино, и на нем присутствовала принцесса Стефания, блиставшая в вечернем платье в пол цвета шампанского на тонких бретельках. Сестру сопровождал князь Альбер II, одетый в черный костюм, белую рубашку и галстук-бабочку.

Княжеская семья Монако / Фото: Getty Images

Также вечер посетили дочь принцессы Стефания Камилла Готлиб и ее невестка Мари Дюкре. А вот княгиня Шарлин мероприятие пропустила.

Завершился вечер в Оперном театре княжества, где гости пользовались редкой привилегией танцевать на сцене театра.

Принцесса Стефания и князь Альбер II / Фото: Getty Images

Шарлин, напомним, в выходные посетила чемпионат по регби, который проходит во Франции. Там княгиня болела за команду Южной Африки, которая победила.

Княгиня Шарлин на чемпионате по регби / Фото: Getty Images

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