Танцевала, пела и пила: в Сеть слили видео с вечеринки, на которой зажигала премьер-министр Финляндии Санна Марин

Премьер-министр Финляндии Санна Марин попала в скандал. А все из-за того, что видео с вечеринки, на которой она побывала, слили в Сеть.

На видео Санна безудержно веселиться, танцует, поет и обнимается с друзьями.

Марин раскритиковали и назвали ее поведение неуместным, как для политического лидера, особенно в нынешней ситуации напряжения во всем мире.

А финский депутат Микко Кярня даже призвал премьер-министра пройти добровольный тест на наркотики.

На это Санна ответила, что не употребляла наркотики и без проблем может пройти тест, потому что ей нечего скрывать.

"Я не употребляла никаких наркотиков, поэтому пройти тест на наркотики для меня не проблема. Я не употребляла ничего, кроме алкоголя. Я танцевала, пела, веселилась и не совершала ничего противозаконного", - заявила Марин журналистам.

Политик добавила, что немного пила легкий алкогольный напиток. И она не видела, чтобы кто-то возле нее употреблял запрещенные вещества. Кроме того, Санна отметила, что неожидала, что видео с приватной вечеринки может попасть в Сеть.

"Я надеялась, что, поскольку это частные видео, сделанные на частном мероприятии, они не будут опубликованы. Я сожалею, что они стали достоянием общественности", - сказала премьер-министр, добавив, что после частной квартиры она с друзьями посетила еще два бара в центре Хельсинки.

Меня раздражает, что видео стало доступным общественности. Речь шла о том, чтобы провести вечер с моими друзьями. Праздновали, даже энергично, танцевали и пели

Она также добавила, что не будет менять образ жизни из-за критики.

"Я буду тем же человеком, что и раньше, и надеюсь, что это будет принято. Мы живем в условиях демократии. На выборах каждый может решить эти вопросы", - подытожила Санна.

Вместе с Марин на вечеринке веселились финские знаменитости: телведущая Тинни Викстром, радиоведущая Каролина Туоминен, певица Альма и ее сестра Анна, рэпер Петри Нюгард, известный фотограф Янита Аутио, а также депутаты от Социал-демократической партии, в которой состоит Санна.

К слову, ранее премьер-министр уже попадала в скандалы. Она после контакта с человеком, зараженным коронавирусом, пошла в ночной клуб. За это на нее обрушилась критика. Санна объяснила свой поступок тем, что перед вечеринкой забыла дома свой служебный телефон и не знала, что заразилась коронавирусом.

Марин является одним из самых молодых мировых лидеров и самым молодым премьер-министром в Финляндии. Она вступила в должность премьер-министра в 2019 году, когда ей было 34 года.

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