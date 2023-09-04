Танцевали и целовались: Меган и Гарри запечатлели на концерте Бейонсе

Похоже, слухи о разводе герцога и герцогини Сассекских несколько преждевременны.
Меган и Гарри посетили концерт Бейонсе в минувшие выходные. Вместе с ними была и мама герцогини Сассекской – Дориа Редлан, которой 2 сентября исполнилось 67 лет.
В соцсетях появилось видео, на котором видно, как супруги танцуют и целуются во время концерта. Меган Маркл обнимает принца Гарри за шею, а он наклоняется для поцелуя. Они обнимаются, а затем отстраняются, после чего Меган поднимает одну руку вверх, подпрыгивая под музыку.
Пара присутствовала на концерте Бейонсе на стадионе SoFi в Инглвуде. В частной ложе кроме них и мамы Меган была также подруга герцогини Эбигейл Спенсер.
Its the way the British Media swore up and down that Harry and Meghan were “miserable” and that they were heading for divorce.— SunkissedPrince (@ThickHrs) September 3, 2023
Meanwhile at the #RENAISSACEWorldTour
The British Media is real MUTE today huh. pic.twitter.com/FYL99khn8d
Певица Бейонсе попросила поклонников одеться в серебро в честь ее дня рождения (сегодня, 4 сентября певице исполняется 42 года). Меган не разочаровала и появилась на концерте в серебряной юбке-карандаш с блестками и белом топе. Ее мать Дориа также была в серебряной блузке без рукавов, а принц Гарри надел серый пиджак и белые брюки.
Напомним, недавно стало известно, что принц Гарри едет в Лондон, но без Меган Маркл.
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