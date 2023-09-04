Танцевали и целовались: Меган и Гарри запечатлели на концерте Бейонсе

Меган и Гарри посетили концерт Бейонсе в минувшие выходные. Вместе с ними была и мама герцогини Сассекской – Дориа Редлан, которой 2 сентября исполнилось 67 лет.

Дориа Редлан / Фото: Getty Images

В соцсетях появилось видео, на котором видно, как супруги танцуют и целуются во время концерта. Меган Маркл обнимает принца Гарри за шею, а он наклоняется для поцелуя. Они обнимаются, а затем отстраняются, после чего Меган поднимает одну руку вверх, подпрыгивая под музыку.

Пара присутствовала на концерте Бейонсе на стадионе SoFi в Инглвуде. В частной ложе кроме них и мамы Меган была также подруга герцогини Эбигейл Спенсер.

Its the way the British Media swore up and down that Harry and Meghan were “miserable” and that they were heading for divorce.



Meanwhile at the #RENAISSACEWorldTour



The British Media is real MUTE today huh. pic.twitter.com/FYL99khn8d — SunkissedPrince (@ThickHrs) September 3, 2023

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Певица Бейонсе попросила поклонников одеться в серебро в честь ее дня рождения (сегодня, 4 сентября певице исполняется 42 года). Меган не разочаровала и появилась на концерте в серебряной юбке-карандаш с блестками и белом топе. Ее мать Дориа также была в серебряной блузке без рукавов, а принц Гарри надел серый пиджак и белые брюки.

Напомним, недавно стало известно, что принц Гарри едет в Лондон, но без Меган Маркл.

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