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Танцевали и целовались: Меган и Гарри запечатлели на концерте Бейонсе

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Танцевали и целовались: Меган и Гарри запечатлели на концерте Бейонсе

Меган Маркл и принц Гарри / Фото: Getty Images

Похоже, слухи о разводе герцога и герцогини Сассекских несколько преждевременны.

Меган и Гарри посетили концерт Бейонсе в минувшие выходные. Вместе с ними была и мама герцогини Сассекской – Дориа Редлан, которой 2 сентября исполнилось 67 лет.

Дориа Редлан / © Getty Images
Дориа Редлан / Фото: Getty Images

В соцсетях появилось видео, на котором видно, как супруги танцуют и целуются во время концерта. Меган Маркл обнимает принца Гарри за шею, а он наклоняется для поцелуя. Они обнимаются, а затем отстраняются, после чего Меган поднимает одну руку вверх, подпрыгивая под музыку.

Пара присутствовала на концерте Бейонсе на стадионе SoFi в Инглвуде. В частной ложе кроме них и мамы Меган была также подруга герцогини Эбигейл Спенсер.


Певица Бейонсе попросила поклонников одеться в серебро в честь ее дня рождения (сегодня, 4 сентября певице исполняется 42 года). Меган не разочаровала и появилась на концерте в серебряной юбке-карандаш с блестками и белом топе. Ее мать Дориа также была в серебряной блузке без рукавов, а принц Гарри надел серый пиджак и белые брюки.

Напомним, недавно стало известно, что принц Гарри едет в Лондон, но без Меган Маркл.

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Дата публикации
Просмотры
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