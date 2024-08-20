Танцевали сальсу и целовались: Меган и Гарри зажгли на танцполе

Во время визита в Кали в Колумбии, которая также является мировой столицей сальсы, принц Гарри и Меган Маркл не смогли удержаться, чтобы не станцевать.

В субботу герцоги герцогиня Сассекские сияли, направляясь в исторический город Картахену и традиционную афро-карибскую деревню Сан-Басилио-де-Паленке. Затем пару заметили увлеченно танцующей сальсу, они обнимались и касались друг друга, кружась на танцполе. После танца Меган нежно дотронулась к лицу Гарри и поцеловала его в губы.

Также Меган танцевала и с другими колумбийцами.

#NoticiasCali | Harry y Meghan, duques de Sussex, bailando salsa en el oriente de Cali pic.twitter.com/EGaq5cXsR5 — TUBARCO (@tubarconews) August 18, 2024

Поклонники этой королевской пары в соцсетях пишут, что Гарри и его супруга выглядели такими непринужденными и настоящими в этой поездке. А еще многим понравился гардероб герцогини Сассекской.

Напомним, бывший стилист королевы Камиллы раскритиковала лишь два образа Меган Маркл из этого тура по Колумбии.

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