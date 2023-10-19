Танцтеатр "Життя", выступивший с Русланой на "Евровидении-2004", представил видео с архивными кадрами

У него есть символический и актуальный лозунг: "Смысл жизни не в том, чтобы ждать, когда закончится гроза. А в том, чтобы учиться танцевать под дождем".

Видео "После грозы" – это история о буднях танцевального коллектива во время великой войны. О том, как творческая семья-команда уже 37 лет чувствует ритм сердца партнера и творит "синхрон" не только в танце, но и вне сцены – в повседневной жизни. Несмотря на дожди, грозы, революции, войну... Интересно, что в видео использованы архивные кадры, снятые известным режиссером Олесем Саниным для клипа Русланы. Тогда танцоры "Життя" снимались в экстремальных условиях – ночью насквозь мокрыми при 12-градусной температуре.

"Вот и наши 37! Бесчисленное количество идей, постановок, концертов, гастролей, городов, стран — сколько за это время произошло и сколько всего изменилось! Не менялись только наши ценности. Мы упорно продвигали украинское тогда, когда его считали "неформатом". Мы никогда не говорили об "искусстве вне политики", а наоборот, на его языке пытались проговаривать все, что помогало бы нам, украинцам, преодолевать исторические травмы и обретать веру в себя и в свой Род", — сказала основательница и руководительница ТанцТеатра "Життя", народная артистка Украины Ирины Мазур.

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