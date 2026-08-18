Тайна необычного имени дочери принцессы Евгении раскрыта: в честь кого назвали малышку

Принцесса Евгения / © Associated Press

Реклама

Племянница короля Чарльза сообщила вчера, 17 августа, что девочку назвали Аделаида ​​Элизабет Аннина Бруксбэнк – «именем, которое «отдает дань уважения трем людям, которых мы любим и которыми восхищаемся, как из прошлого, так и из настоящего, включая ее прабабушку, которая нам очень дорога. Ее имя — часть истории Англии и Португалии, двух мест, которые мы любим и считаем своим домом», — заявила принцесса.

Имя Аделаида, очень распространенное в Португалии, а также отсылает к истории британской монархии. Принцесса Евгения уже использовала эту отсылку на своей свадьбе: во время вечернего приема она надела две бриллиантовые броши в качестве заколок для волос — украшения, которые Вильгельм IV заказал для своей жены, королевы Аделаиды, как отметила журналистка Ребекка Инглиш.

Реклама

Аделаида ​​Элизабет Аннина Бруксбэнк / © Instagram принцессы Евгении

Имя Елизавета указывает на то, что Евгения хотела отдать дань уважения своей бабушке, королеве Елизавете II, с которой у нее были особенно близкие отношения.

Реклама

«Я всегда буду благодарна тебе. И ты всегда будешь в моем сердце», — писала принцесса Евгения в годовщину смерти своей бабушки в соцсетях.

А имя Аннина отражает «личную связь» для Евгении и Джека, хотя принцесса пока не объяснила конкретный смысл своего выбора, предпочев оставить это в тайне.

Принцесса Евгения и Джек Бруксбэнк / © Instagram принцессы Евгении

Напомним, ранее мы рассказывали, кого подвинула в очереди на престол новая принцесса — дочь Евгении.

Новости партнеров

Новости партнеров