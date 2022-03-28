Тайна первая леди: кто такая жена Александра Лукашенко и почему ее никто никогда не видел

Тайна первая леди: кто такая жена Александра Лукашенко и почему ее никто никогда не видел

Личная жизнь президента Белоруссии Александра Лукашенко, как и его главного соратника Путина, покрыта огромной тайной, однако известно, что когда-то у скандального политика была жена по имени Галина.

Известно, что женат Лукашенко был лишь раз на Галине Желнерович. Женщина 1955 года рождения с обычной белоруской семьи. С будущим политиком и другом российского диктатора она познакомилась еще в школе, в деревне Рыжковичи. Они вместе поступили в Могилевский институт на исторический факультет, а после окончания института в 1975 году молодой Лукашенко сделал Галине на берегу Днепра во время свидания предложение. В браке у пары родилось двое сыновей - Виктор и Дмитрий.

Галина и Александр Лукашенко / mk.ru

Хотя развод никогда официально не был оформлен, но супруги вместе не живут очень много лет. Пока дети были маленькие, Галина работала в детском саду, с января 1998 года возглавляла отдел Могилевского облисполкома по оздоровлению населения, занимается организацией санаторного лечения жителей, но чем занята сейчас неизвестно.

Галина Лукашенко / Lenta.ru

Официально с мужем она практически никогда не появлялась, за все года президентства Лукашенко, она только один раз сопровождала его в зарубежной поездке — в Израиль в 1994 году. Якобы у супруги Лукашенко есть дом в родных Рыжковичах с высоким забором, который появился после того, как в газетах напечатали фото, на котором Галина доит корову, якобы это очень разозлило его мужа и он приказал отнять у нее корову, а дом обнести высокой кирпичной стеной и приставить охрану.

Галина Лукашенко / charter97.org

Во время выборов в 2020 году стало известно, что Галина еще до сих пор числится женой белорусского диктатора - ЦИК Белоруссии привела данные ее декларации, как жены кандидата в президенты.

Галина Лукашенко / peoples.ru

Почему точно завершился этот брак тоже тайна. Но толи Галина не хотела лишаться своей спокойной жизни в селе и пережать в Минск с мужем после того как он подался в политику, то ли причиной стали постоянные измены Лукашенко. Сейчас одиозного политика не раз видят на публике с молодыми девушками. Более того, в 2004 году у Лукашенко родился третий сын Николай, но кто точно мать 17-летнего наследника тоже тайна.

Александр Лукашенко с сыном / Getty Images

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