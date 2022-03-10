"Тайная дочь Путина": как выглядит и почему начала скрываться от публики

"Тайная дочь Путина": как выглядит и почему начала скрываться от публики

Президент РФ Владимир Путин всегда скрывал свою личную жизнь от публики.

Буквально вчера стало известно, что его нынешняя любовница и мать его четверых детей – Алина Кабаева, которая также является олимпийской чемпионкой по художественной гимнастике, находится в Швейцарии.

Однако интерес публики нынче устремлен не только в адрес госпожи Кабаевой. У всех на устах сейчас имя 18-летней девушки-блогерши из Санкт-Петербурга – Елизаветы Кривоногих, которая более известна под псевдонимом "Луиза Розова", а во многих журналистских расследованиях о ней говорят как о "тайной дочери Путина".

Елизавета Кривоногих, фото с удаленного аккаунта Луизы Розовой

В начале своей политической карьеры у Путина были отношения с некой Светланой Кривоногих, простой уборщицей, которая в одночасье стала одной из самых богатых женщин России в 2000-х. В 2000 году Путин как раз впервые стал президентом РФ. А в 2003 году Светлана родила дочь Елизавету.

До недавних пор Елизавета Кривоногих вела обычный образ жизни, интересовалась модой и постила фото в Instagram, а также заявляла, что очень далека от политики. Однако недавно на ее странице в блоге начали появляться комментарии с хейтом, люди начали травить девушку за то, что ее предполагаемый отец творит в Украине. Поэтому россиянка просто заблокировала свой блог, который вела под псевдонимом.

Отношения Путина с матерью Елизаветы якобы закончились примерно в то время, когда у него завязался роман с гимнасткой Алиной Кабаевой.

Владимир Путин и Алина Кабаева / Associated Press

Также у Путина есть две взрослые дочери: Мария, 35 лет, и Катерина, 34 года, от брака с бывшей первой леди Кремля Людмилой Путиной. Пара развелась в 2013 году. Но даже этих своих детей кремлевский диктатор никогда не признавал публично.

Владимир Путин с экс-женой Людмилой / Associated Press

Больше фото Елизаветы Кривоногих смотрите вот здесь.

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