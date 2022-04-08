"Тайная" дочь Путина пытается сдать в аренду свой роскошный пентхаус за кругленькую сумму

О тайной дочери Путина не слышал, наверно, только тот, кто не читал прессу последний месяц.

19-летняя Луиза Розова (настоящее имя - Елизавета Кривоногих) и ее мать Светлана Кривоногих владеют роскошным пентхаусом в Санкт-Петербурге, в закрытом квартале на набережной Фонтанки, построенном немецкой строительной компанией Engel & Voelkers как клубный дом со множеством элитных квартир.

Пентхаус, где живет тайная дочь Путина / spbguru.ru/novostroyki/446-hovard-palace

Издание Daily Mail сообщает, что мать (экс-любовница Путина, работающая уборщицей до знакомства с диктатором) и ее дочь пытаются сдать в аренду элитную квартиру за 7700 фунтов стерлингов в месяц (более 9 тыс. долларов), включая оплату коммунальных платежей. Издание опубликовало и снимки роскошных апартаментов. Квартира вся в позолоте с террасой с видом на Неву, а в коридоре с потолка свисает гигантская люстра.

Луиза Розова пока еще не попала под санкции, в отличие от старших дочерей "фюрера" - Марии Воронцовой и Катерины Тихоновой.

Мария Воронцова и Катерина Тихонова

Имя Кривоногих не упоминается риелтором, который рекламирует сдаваемую квартиру площадью 447,4 кв. м, но известно, что ее пентхаус — единственный такой площади в комплексе, где находится 21 квартира. У Светланы и ее дочери Лизы также есть дом в Монако стоимостью 3,1 миллиона фунтов стерлингов, а "бывшая любовница" Путина — одна из самых богатых женщин России — имеет финансовое и имущественное состояние, оцениваемое в 74 миллиона фунтов стерлингов (около 80 млн долларов).

Пентхаус, где живет тайная дочь Путина / spbguru.ru/novostroyki/446-hovard-palace

В начале 2000-х квартиры в этом пентхаусе были проданы ближайшим друзьям Путина — олигархам Василию Шестакову, Аркадию Ротенбергу, Юрию Ковальчуку, Николаю Шамалову, Сергею Фурсенко и Алексею Мордашову.

Напомним, до того как Россий напала на Украину, Елизавета Кривоногих вела блог в Instagram под псевдонимом Луиза Розова, который насчитывал 84 тысячи подписчиков.

Однако вскоре ей пришлось закрыть аккаунт после того, как ее захлестнула волна хейта от подписчиков. Как говорится, от хейта до санкций всего один шаг.

Пентхаус, где живет тайная дочь Путина / spbguru.ru/novostroyki/446-hovard-palace

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