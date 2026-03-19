Тайная принцесса: как выглядит 19-летняя дочь короля Марокко

Лалла Хадиджа / © Getty Images

Реклама

Дочери короля Мухаммеда VI — чрезвычайно богатого, но противоречивого короля Марокко — и его бывшей жены, принцессы Лаллы Сальмы, принцессе Лалле Хадиджи уже 19 лет, однако она практически не появляется на публике и мало кто знает, как выглядит принцесса.

Принцесса родилась 28 февраля 2007 года. В честь рождения дочери король помиловал почти 9000 заключенных и подарил подарки родителям, которые также поздравляли детей 28 февраля.

Сначала Лалла Хадиджа воспитывалась подальше от глаз общественности, а также своей матери Сальмы, которая как известно развелась с королем и переехала из дворца. Однако с 2011 года принцесса училась в Королевском колледже, а также немного чаще начала бывать на публике, хотя осталась больше в стороне от публичной жизни в отличие от своего брата, который является наследником.

Реклама

Известно, что принцесса Лалла Хадиджа играет на некоторых музыкальных инструментах увлекается верховой ездой, стрельбой из лука и плаванием. Также она свободно владеет арабским, французским, английским и испанским языками.

Иногда, когда принцесса все же появляется на официальных мероприятиях, она демонстрирует, что стала невероятно красивой молодой леди, которая не только образована, но и имеет отличный вкус.

Напомним, что также много слухов вокруг принцессы Лаллы Сальмы - матери Лаллы Хадидж. Ранее она представляла на королевских мероприятиях своего мужа короля, но с 2017 года не появлялась на публике.