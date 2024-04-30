Тайное прозвище: как Майк Тиндалл называет свою жену Зару в приватной обстановке

Они часто появляются на семейные публичных мероприятиях, демонстрируя, что их любовь друг к другу не прошла с годами. Хотя познакомились они в 2003-м, а поженились в 2011-м году.

Зара и Майк Тиндалл с детьми / Фото: Getty Images

Однажды Майк выступая на подкасте House of Rugby в 2020 году рассказал, что за закрытыми дверями называет свою жену "Зед". А также добавил, что Зара ласково называет его "котенок", но если она злится, тогда звет его официально Майкл Тиндалл, пишет express.co.uk.

Напомним, в июле Зара и Майк отпразднуют тринадцатую годовщину со дня своей свадьбы, которая, к слову, могла и не состояться.

Зара и Майк Тиндалл / Фото: Getty Images

А вчера как раз тринадцатую годовщину отпраздновали Кейт и Уильям Уэльские. Мы вспоминали, каким был их день свадьбы и, какой красивый былв этот день свадебный образ невесты.

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