Тайны, интриги и разбитые судьбы: ЛГБТК+ представители королевских семей, о которых вы могли не знать

Июнь во многих странах мира является Месяцем Гордости (Pride Month). В это время представители ЛГБТК+ сообществ собираются вместе на различные акции и мирные демонстрации, чтобы отметить свободу и гордость быть теми, кем они есть, и побороть предрассудки общества.

Однако любовь была свободной не всегда. На протяжении огромного количества времени представители королевских семей были пленниками своих титулов и обязанностей. Мы предлагаем вам узнать о нескольких известных людях, которые вынуждены были держать свою ориентацию в секрете, а также тех, кто отважился рассказами миру правду о себе.

Принцесса Изабелла Пармская

Принцесса Изабелла Пармская / Фото: Getty Images

Ориентация принцессы никогда точно не была известна, тем более что замуж за Иосифа II ее выдали довольно рано. Однако у историков есть предположение, что испанская инфанта была бисексуальна. Эта тайна ее жизни стала явной из-за найденных писем герцогине Тешенской Марии Кристине - сестре ее мужа. Сохранились только письма, написанные Изабеллой, написанные Марией были сожжены.

О том, что у женщин был роман с герцогиней, свидетельствует довольно откровенный характер писем: "Я целую все, что ты позволяешь мне целовать". Поскольку бисексуальность считалась грехом и осуждалась церковью, из писем стало известно, что Изабелла чувствовала себя виноватой за то, что не ответила на любовь мужа и не выполнила должным образом свой долг жены, не родила ему детей (их с Иосифом единственная выжившая дочь умерла в детстве). Это все усугубило ее депрессию. Женщина умерла очень рано, в 21 год, после очередных родов.

Филипп I Орлеанский

Филипп I Орлеанский / Фото: Getty Images

Герцог Орлеанский был сыном Людовика XIII Французского и Анны Австрийской, а также младшим братом наследника престола - Людовика XIV. Поскольку старший брат был здоровым и имел детей, то к Филиппу никогда особых требований знатные родственники не имели и позволяли жить более свободно и проводить время во дворце Пале-Рояль и в имении Сен-Клу так, как ему заблагорассудится в компании своих миньонов.

Возможно, поэтому Филипп довольно открыто относился к своей сексуальности и многие знали о его нетрадиционной ориентации. Принц не стеснялся своей женственности, часто появлялся на балах в женских нарядах, например, как-то пришел в костюме пастушки. Брат короля часто вступал в отношения с мужчинами и вел открытые романтические отношения с ними. Это не прекращалось даже после женитьбы, которая была обязательной в то время. Женат он был дважды и с обеими своими супругами спал в разных комнатах. Вторая жена употребляла в отношении мужа термин "итальянский порок" - разговорный термином для обозначения гомосексуализма в ту эпоху.

Король Умберто II

Король Умберто II / Фото: Getty Images

Умберто II - четвертый и последний король Италии, который был на престоле всего 34 дня. Умберто был женат на королеве Бельгии Марии Жозе, и у пары было четверо детей. Но тайная полиция Муссолини хранила досье на любовников Умберто, среди которых были: режиссер Лукино Висконти, боксер Примо Карнера и французский актер Жан Маре.

Вскоре после того как его отец отрекся от престола и передал бразды правления, Умберто разоблачили в прессе как гомосексуалиста. Затем итальянская общественность проголосовала за отмену монархии в стране. Сам же Умберто, расставшись с женой в 1946 году, прожил остаток жизни в изгнании.

Принц Эгон фон Фюрстенберг

Принц Эгон фон Фюрстенберг с женой / Фото: Getty Images

Эгон - представитель древней европейской аристократической династии Фюрстенбергов. В довольно раннем возрасте он женился на Диане Халфин из-за ее беременности. В этом браке у них родилось двое детей Александр и Татьяна.

В нескольких интервью Эгон признавался, что пытался экспериментировать со своей сексуальной жизнью, часто посещал гей-клубы и устраивали вечеринки на Файер Айленде, известном месте, где собираются вместе представители ЛГБТК+ сообщества. Однако, несмотря на его открытость и эксперименты, в 1983 году он женился на другой женщине - Линн Маршалл, с которой прожил до конца жизни.

Лорд Айвар Маунтбеттен

Лорд Айвар Маунтбеттен (слева) / Фото: Getty Images

Лорд Маунтбеттен является родственником и королевы Елизаветы II, и ее супруга принца Филиппа, а также крестным леди Луизы Виндзор, дочери принца Эдуарда и его жены Софи. Изначально он был женат на Пенни Маунтбеттен, британском филантропе, в этом браке у них родилось трое дочерей. Однако в сентябре 2010 года пара мирно разошлась, а затем развелась после 17 лет брака.

Айвар через несколько лет открыто рассказал прессе, что является гомосексуалистом. В сентябре 2016 года мужчина также признался, что состоит в отношениях с Джеймсом Койлом, директором по обслуживанию салонов авиакомпаний, с которым он познакомился на горнолыжном курорте в Вербье. 22 сентября 2018 года они поженились на частной церемонии в поместье Маунтбеттена в Бридуэлл-парке. Бывшая жена Пенни очень поддерживала его и даже провела его к алтарю и "выдала" за нового возлюбленного.

Принц Манвендра Сингх Гохил

Принц Манвендра Сингх Гохил / Фото: Getty Images

Он является индийским принцем из Парамарской династии и наследным принц княжества Раджпипла. В 2006 году он публично дал интервью местной газете и рассказал о своей гомосексуальности, став первым открытым геем из королевской семьи в стране. На тот момент ему был 41 год.

До 2018 года гомосексуальность была незаконной в Индии в соответствии с законом колониальной эпохи, который требовал пожизненного заключения для любого, кто совершает половые акты "вопреки законам природы". Также тогда принц признался, что семья знала о его сексуальной ориентации и за несколько лет до того, как он совершил каминг-аут, они подвергали его жестокой конверсионной терапии и лечению электрошоком. Теперь он борется за то, чтобы запретить эту терапию в Индии.

"В тот день, когда я вышел, мои чучела были сожжены. Было много протестов, люди вышли на улицы и выкрикивали лозунги о том, что я навлек позор и унижение на королевскую семью и на культуру Индии и требовали, чтобы меня лишили титула", - сказал Гохил изданию Insider в апреле 2022 года.

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