Тайны Людмилы Путиной: жена "фюрера" сорила деньгами и считала брак с диктатором "сущим кошмаром"

О бывшей супруге президента Путина Людмиле сейчас почти ничего не известно. Ни где она живет, ни как зарабатывает на жизнь. После развода с Путиным Людмила вышла замуж во второй раз, а сам диктатор щедро одарил бывшую жену подарками, так сказать, отплатил сполна за 30 лет брака, в котором экс-первая леди изрядно натерпелась.

О том, почему Людмила была так несчастна в этом браке, рассказали в новом фильме на YouTube-канале оппозиционера Алексея Навального.

Немного предыстории

Владимир и Людмила поженились в 1983 году. С Путиным она познакомилась в Ленинграде на концерте Аркадия Райкина. Их свели общие друзья, пригласив на двойное свидание. До свадьбы они встречались несколько лет. Людмила рассказывала, что ухажер вел себя достаточно холодно, постоянно опаздывал на встречи и был вечно недоволен. Но Людмила все же решила выйти за него замуж. 28 июля 1983 года они расписались во Дворце бракосочетания на улице Петра Лаврова, а свадьбу справили на невском речном трамвайчике.

После этого пара уехала в Дрезден, где Путин работал в резидентуре КГБ. Людмила сидела дома абсолютно одна в незнакомой стране и с новорожденной дочкой Марией на руках, а потом родилась и младшая Катя.

Владимир Путин с дочерью и женой Людмилой / Фото: Getty Images

О том, как на самом деле жила тогда Людмила Путина, можно узнать из ее писем, которые она писала от руки и посылала по факсу своей немецкой подруге.

В этих письмах было много чего интересного, некоторые отрывки потом попали в книгу, которую написала эта немецкая подруга Путиной. В этих письмах Людмила откровенно говорила, что несчастлива, и все время жаловалась подруге о том, что она буквально "пустое место".

фото: Youtube

Что Путин приходит домой ночью с друзьями, а она должна подавать им еду и напитки. Говорила о том, что хочет заняться чем-то интересным, найти себе хобби, говорит об этом с мужем, но он не проявляет к этому интерес. А когда Людмила собралась поехать к подруге в Германию в гости, Путин сказал, что "подруге стоит поставить памятник, потому что она согласилась провести время с его женой".

фото: Youtube

Не все было так плохо

Однако, несмотря на "мучительную жизнь" Путиной, со стороны вполне могло показаться, что живет она хорошо. Дважды в год с детьми Людмила ездила во Францию и Швейцарию в отпуск и, куда бы она ни приезжала, спускала в бутиках безумные деньги на одежду и косметику и не видела в этом никакой проблемы. А когда Путину предложили в 1996 году должность заместителя пресс-секретаря Ельцина, жена велела ему отказаться, так как на такой должности невозможен никакой дополнительный заработок. При этом Путина все время писала подруге, что, пока ее муж работал в КГБ, ее жизнь была кошмаром. Это было последнее письмо Людмилы подруге, которое она написала, пребывая в отпуске на юге Франции. После этого они созванивались еще несколько раз, а дальше их общение прервали из-за соображений безопасности.

Людмила Путина / Фото: Getty Images

Словом, жизнь в браке для Путиной была "сущим кошмаром", так она сама называла этот союз. 6 июня 2013 года Владимир и Людмила Путины, совместно дав интервью в антракте премьеры балета "Эсмеральда" в Кремле, публично объявили, что их брак фактически завершен по обоюдному решению.

После развода с женой Путин начал готовить для нее самое что ни на есть приданое. Еще в 2014-м, сразу после развода, он публично во время "Прямой линии" с россиянами заявлял, что на свою личную жизнь у него сейчас нет времени, а вот бывшую жену надо выдать замуж. И таки выдал. В 2015 году 57-летняя Людмила Путина вышла замуж за 37-летнего тогда еще спортсмена Артура Очеретного, взяла фамилию мужа и начала новую жизнь. Именно новый муж Людмилы сейчас руководит фондом "Центр развития русского языка", созданным еще в нулевых специально для Людмилы. Сама же экс-первая леди наконец перестала ощущать себя "живой декорацией", какой была при Путине.

Людмила Путина и Владимир Путин / Фото: Getty Images

Напомним, ранее мы писали о том, что носила Людмила Путина, когда была первой леди России.