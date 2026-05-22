Тайные частные апартаменты Елизаветы II в Голирудхаузе открыли по случаю памятного события

Апартаменты Елизаветы II в Голирудхаузе / © Getty Images

Задумывались ли вы, каково это — жить как королева? Теперь у публики появилась возможность заглянуть внутрь частных апартаментов покойной Елизаветы II в Голирудгаузе — сообщает издание Hello!. Король Чарльз решил открыть эти помещения в честь столетия матери.

Ранее эти помещения были закрытыми для глаз публики.

Гостиная

Апартаменты включают просторную, но уютную гостиную. Среди деталей — два красных дивана с ярко-зелеными подушками, картины в золотых рамах на стенах и роскошный цветочный ковер. Заметна также телевизионная панель сбоку — обычный современный элемент, который контрастирует с антикварными и торжественными деталями интерьера.

Медвежонок королевы

Покойная королева всегда просила ставить ее любимого мишку на диван именно так, как на фото. Известно, что игрушечного медведя по имени Хаддингтон (Haddington) ей подарили примерно в 2000 году.

Письменный стол

Рядом с окном в гостиной стоит письменный стол, за которым Ее Величество работала.

Комната для завтраков

Именно здесь королева обычно завтракала вместе с принцем Филиппом перед дневными мероприятиями. В центре комнаты стоит небольшой круглый деревянный стол, который кажется скромным для такого роскошного интерьера, что подчеркивает приватный характер пространства.

Гардеробная

Комната с большими деревянными шкафами, вероятно гардеробная, используется для демонстрации некоторых бывших нарядов покойной королевы.

О Голирудхаузе

Это популярная туристическая достопримечательность, расположенная внизу знаменитой в Эдинбурге. Она является официальной шотландской резиденцией британского монарха. Кроме того, что это любимое место для ценителей королевской семьи, дворец также является действующей резиденцией и используется для официальных церемоний, государственных мероприятий и ежегодной «Недели Голирудгауза» (Holyrood Week), которую проводит король.

