Тайные дети "фюрера" Путина: сколько их и что о них известно

Тайные дети "фюрера" Путина: сколько их и что о них известно

Пока президент РФ совершает террор по отношению к украинцам и украинским детям, мы продолжаем рассказывать о его собственной семье.

В нашем материале, опубликованном на днях, вы могли почитать про двух старших дочерей Путина – Марию и Катерину. Но известно, что у российского агрессора, которого сейчас весь мир называет террористом, есть еще и другие дети. Правда, официально не признанные, как, впрочем, и две старшие дочери.

Елизавета Кривоногих - 18-летняя блогерша из Санкт-Петербурга. Именно ее называют "тайной дочерью" Путина. Она была более известной в Instagram-кругах под псевдонимом "Луиза Розова".

Елизавета Кривоногих, фото с удаленного аккаунта Луизы Розовой

Родилась в 2003 году, через три года после того, как ее мать, простая московская уборщица Светлана Кривоногих познакомилась с Владимиром Путиным и у них завязались романтические отношения. Еще до того как Instagram в России закрыли, Елизавета рассказывала публично, что ее воспитала бабушка из-за большой занятости родителей. Детство ее прошло за городом. Однако Кривоногих никогда не комментировала заявления о том, что ее дочь родилась от кремлевского диктатора, как и сама Елизавета не подтверждала эти слухи. Хотя известно, что девушка носит отчество Владимировна.

У Лизы было 84 000 подписчиков в Instagram, но она прекратила публиковать сообщения пять месяцев назад, когда впервые появились подозрения о наращивании российских войск на границе с Украиной, что вызвало подозрение о том, что Путин заставил ее замолчать, хотя ее аккаунт оставался видимым до прошлой недели. Теперь пользователь с таким аккаунтом не найден. Не известно и где скрывается девушка.

Есть версии о том, что Елизавета Кривоногих не младшая дочь Путина.

Алина Кабаева и ее четверо детей

Очень много лет президент Путин состоит (неофициально, разумеется) в отношениях с гимнасткой, олимпийской чемпионкой Алиной Кабаевой.

12 апреля 2008 в издании "Московский корреспондент" вышла статья о предстоящей свадьбе Кабаевой с Владимиром Путиным. Эту новость перепечатали такие издания, как Der Spiegel, Stern, Die Welt, Die Presse. Пресс-секретарь Кабаевой Е. Овчинникова сообщила, что Кабаева комментировать данную новость не будет, и потребовала у газеты напечатать опровержение. 18 апреля на Сардинии Путин на пресс-конференции в ответ на вопрос о публикации в "Московском корреспонденте" сказал, что в этой истории "нет ни одного слова правды".

Владимир Путин / Associated Press

Алина Кабаева - одна из самых титулованных гимнасток в истории художественной гимнастики, на ее счету две олимпийские медали, 14 медалей чемпионатов мира и 25 медалей чемпионатов Европы. Многие россияне видели в ней причину распада путинского брака с Людмилой, матерью первых двух дочерей Путина.

В июле 2013 года в интервью журналу "Большой спорт" Алина Кабаева официально заявила, что у нее нет детей. А в марте 2015 года по информации газеты "Нойе Цюрихер Цайтунг", в VIP-клинике Святой Анны в Швейцарии, Кабаева родила девочек-близнецов. Пресса особо отметила, что опровержения со стороны Кабаевой не последовало. Также у пары, по неофициальным данным, есть двое сыновей-близнецов, их Алина родила в 2019 году в Кулаковском роддоме в Москве. Естественно, публично и официально Кабаева не признавала это. Сейчас экс-спортсменка живет в Швейцарии вместе с детьми. Путин предполагал, что страна, которая последние сто лет оставалась нейтральным государством, будет безопасной для его близких. Но активисты собирают подписи к петиции и требуют отправить "Еву Браун" Кабаеву к ее "фюреру" Путина в бункер на Алтай.

Алина Кабаева

Чем закончится история, покажет время. Внимательные пользователи давно заметили, что Алина носит на пальце обручальное кольцо, на том самом пальце, где его обычно носят замужние женщины.

Алина Кабаева с кольцом на пальце / Associated Press

Публично госпожа Кабаева говорила лишь, что она счастлива, ее окружает любовь и рядом есть человек, которого она очень любит.

Владимир Путин и Алина Кабаева / Associated Press

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