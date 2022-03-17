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Тайные дети "фюрера" Путина: сколько их и что о них известно

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Тайные дети "фюрера" Путина: сколько их и что о них известно

Путин, Алина Кабаева и "тайная дочь Путина" Елизавета

Пока президент РФ совершает террор по отношению к украинцам и украинским детям, мы продолжаем рассказывать о его собственной семье.

В нашем материале, опубликованном на днях, вы могли почитать про двух старших дочерей Путина – Марию и Катерину. Но известно, что у российского агрессора, которого сейчас весь мир называет террористом, есть еще и другие дети. Правда, официально не признанные, как, впрочем, и две старшие дочери.

Елизавета Кривоногих - 18-летняя блогерша из Санкт-Петербурга. Именно ее называют "тайной дочерью" Путина. Она была более известной в Instagram-кругах под псевдонимом "Луиза Розова".

Елизавета Кривоногих, фото с удаленного аккаунта Луизы Розовой / ©
Елизавета Кривоногих, фото с удаленного аккаунта Луизы Розовой

Родилась в 2003 году, через три года после того, как ее мать, простая московская уборщица Светлана Кривоногих познакомилась с Владимиром Путиным и у них завязались романтические отношения. Еще до того как Instagram в России закрыли, Елизавета рассказывала публично, что ее воспитала бабушка из-за большой занятости родителей. Детство ее прошло за городом. Однако Кривоногих никогда не комментировала заявления о том, что ее дочь родилась от кремлевского диктатора, как и сама Елизавета не подтверждала эти слухи. Хотя известно, что девушка носит отчество Владимировна.

У Лизы было 84 000 подписчиков в Instagram, но она прекратила публиковать сообщения пять месяцев назад, когда впервые появились подозрения о наращивании российских войск на границе с Украиной, что вызвало подозрение о том, что Путин заставил ее замолчать, хотя ее аккаунт оставался видимым до прошлой недели. Теперь пользователь с таким аккаунтом не найден. Не известно и где скрывается девушка. 

Есть версии о том, что Елизавета Кривоногих не младшая дочь Путина.

Алина Кабаева и ее четверо детей

Очень много лет президент Путин состоит (неофициально, разумеется) в отношениях с гимнасткой, олимпийской чемпионкой Алиной Кабаевой.

12 апреля 2008 в издании "Московский корреспондент" вышла статья о предстоящей свадьбе Кабаевой с Владимиром Путиным. Эту новость перепечатали такие издания, как Der Spiegel, Stern, Die Welt, Die Presse. Пресс-секретарь Кабаевой Е. Овчинникова сообщила, что Кабаева комментировать данную новость не будет, и потребовала у газеты напечатать опровержение. 18 апреля на Сардинии Путин на пресс-конференции в ответ на вопрос о публикации в "Московском корреспонденте" сказал, что в этой истории "нет ни одного слова правды".

Владимир Путин / © Associated Press
Владимир Путин / Associated Press

Алина Кабаева - одна из самых титулованных гимнасток в истории художественной гимнастики, на ее счету две олимпийские медали, 14 медалей чемпионатов мира и 25 медалей чемпионатов Европы. Многие россияне видели в ней причину распада путинского брака с Людмилой, матерью первых двух дочерей Путина.

В июле 2013 года в интервью журналу "Большой спорт" Алина Кабаева официально заявила, что у нее нет детей. А в марте 2015 года по информации газеты "Нойе Цюрихер Цайтунг", в VIP-клинике Святой Анны в Швейцарии, Кабаева родила девочек-близнецов. Пресса особо отметила, что опровержения со стороны Кабаевой не последовало. Также у пары, по неофициальным данным, есть двое сыновей-близнецов, их Алина родила в 2019 году в Кулаковском роддоме в Москве. Естественно, публично и официально Кабаева не признавала это. Сейчас экс-спортсменка живет в Швейцарии вместе с детьми. Путин предполагал, что страна, которая последние сто лет оставалась нейтральным государством, будет безопасной для его близких. Но активисты собирают подписи к петиции и требуют отправить "Еву Браун" Кабаеву к ее "фюреру" Путина в бункер на Алтай.

Алина Кабаева / ©
Алина Кабаева

Чем закончится история, покажет время. Внимательные пользователи давно заметили, что Алина носит на пальце обручальное кольцо, на том самом пальце, где его обычно носят замужние женщины.

Алина Кабаева с кольцом на пальце / © Associated Press
Алина Кабаева с кольцом на пальце / Associated Press

Публично госпожа Кабаева говорила лишь, что она счастлива, ее окружает любовь и рядом есть человек, которого она очень любит.

Владимир Путин и Алина Кабаева / © Associated Press
Владимир Путин и Алина Кабаева / Associated Press

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