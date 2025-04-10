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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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Тайный отпуск Уэльских: Кейт, Уильям и их дети отдыхают в Куршевеле

Принца Уильяма и принцессу Кейт заметили на отдыхе с тремя детьми во французских Альпах.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Кейт и Уильям

Кейт и Уильям / © Getty Images

Последние пятнадцать лет они тайно посещают самый эксклюзивный французский курорт, куда любят приезжать всей семьей.

Издание parismatch.com опубликовала на сайте снимке Уэльских на горнолыжном склоне. Принцесса Кэтрин, ее муж принц Уильям и трое их детей, включая самого младшего (почти семилетнего) принца Луи катаются на лыжах.

Кейт и Уильям с дтемя детьми / © Associated Press

Кейт и Уильям с дтемя детьми / © Associated Press

Семейство часто выбирается тайно отдохнуть подальше от любопытных глаз, но и здесь их встретили папарацци, которые, очевидно, продали снимки французскому изданию.

Напомним, а буквально вчера принц Уильям и его старший сын принц Джордж были замечены на футбольном матче любимой команды принца Уэльского в Париже.

Принц Джордж с отцом принцем Уильямом / © Getty Images

Принц Джордж с отцом принцем Уильямом / © Getty Images

Королевские особы на горнолыжных курортах_8 / © Getty Images

© Getty Images

Королевские особы на горнолыжных курортах_7 / © Getty Images

© Getty Images

Королевские особы на горнолыжных курортах_6 / © Getty Images

© Getty Images

Королевские особы на горнолыжных курортах_5 / © Getty Images

© Getty Images

Королевские особы на горнолыжных курортах_4 / © Getty Images

© Getty Images

Королевские особы на горнолыжных курортах_3 / © Getty Images

© Getty Images

Королевские особы на горнолыжных курортах_2 / © Getty Images

© Getty Images

Королевские особы на горнолыжных курортах_1 / © Getty Images

© Getty Images

Королевские семьи на горнолыжных курортах_8 / © Getty Images

© Getty Images

Королевские семьи на горнолыжных курортах_7 / © Getty Images

© Getty Images

Королевские семьи на горнолыжных курортах_6 / © Getty Images

© Getty Images

Королевские семьи на горнолыжных курортах_5 / © Getty Images

© Getty Images

Королевские семьи на горнолыжных курортах_4 / © Getty Images

© Getty Images

Королевские семьи на горнолыжных курортах_3 / © Getty Images

© Getty Images

Королевские семьи на горнолыжных курортах_2 / © Getty Images

© Getty Images

Королевские семьи на горнолыжных курортах_1 / © Getty Images

© Getty Images

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