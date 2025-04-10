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Тайный отпуск Уэльских: Кейт, Уильям и их дети отдыхают в Куршевеле
Принца Уильяма и принцессу Кейт заметили на отдыхе с тремя детьми во французских Альпах.
Последние пятнадцать лет они тайно посещают самый эксклюзивный французский курорт, куда любят приезжать всей семьей.
Издание parismatch.com опубликовала на сайте снимке Уэльских на горнолыжном склоне. Принцесса Кэтрин, ее муж принц Уильям и трое их детей, включая самого младшего (почти семилетнего) принца Луи катаются на лыжах.
Семейство часто выбирается тайно отдохнуть подальше от любопытных глаз, но и здесь их встретили папарацци, которые, очевидно, продали снимки французскому изданию.
Напомним, а буквально вчера принц Уильям и его старший сын принц Джордж были замечены на футбольном матче любимой команды принца Уэльского в Париже.