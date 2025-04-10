Тайный отпуск Уэльских: Кейт, Уильям и их дети отдыхают в Куршевеле

Кейт и Уильям / © Getty Images

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Последние пятнадцать лет они тайно посещают самый эксклюзивный французский курорт, куда любят приезжать всей семьей.

Издание parismatch.com опубликовала на сайте снимке Уэльских на горнолыжном склоне. Принцесса Кэтрин, ее муж принц Уильям и трое их детей, включая самого младшего (почти семилетнего) принца Луи катаются на лыжах.

Кейт и Уильям с дтемя детьми / © Associated Press

Семейство часто выбирается тайно отдохнуть подальше от любопытных глаз, но и здесь их встретили папарацци, которые, очевидно, продали снимки французскому изданию.

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Напомним, а буквально вчера принц Уильям и его старший сын принц Джордж были замечены на футбольном матче любимой команды принца Уэльского в Париже.

Принц Джордж с отцом принцем Уильямом / © Getty Images

© Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images