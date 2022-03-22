Тайный роман "фюрера" Путина и олимпийской чемпионки Кабаевой: что о нем известно

Ее называют любовницей Путина, разбившей его брак с Людмилой Шкребневой, а еще матерью четверых внебрачных детей кремлевского диктатора.

Чемпионка и просто красавица. Кто такая Алина Кабаева?

38-летняя Алина Маратовна Кабаева – одна из самых титулованных гимнасток в истории художественной гимнастики, обладательница 2 олимпийских медалей, 14 медалей чемпионатов мира и 21 медали чемпионатов Европы.

Алина Кабаева / Getty Images

Алина родилась в Ташкенте в семье татарина-мусульманина и россиянки 12 мая 1983 года. Отец Алины – Марат Кабаев – был профессиональным футболистом, поэтому семья все время мигрировала по разным странам и городам. Очевидно, что будущее девочки было предопределено с раннего детства, в спорт, а именно, в художественную гимнастику, ее отдали в три года. Когда Алина была подростком, семья переехала жить в Москву. Там мама отвела юную Кабаеву к главному тренеру сборной России по художественной гимнастике Ирине Винер.

Алина Кабаева / Associated Press

Дебют Алины Кабаевой как спортсменки на международной арене состоялся в 1996 году, когда ей было 13 лет. Уже через два года в 15 лет она выиграла чемпионат Европы в Португалии. На тот момент Кабаева была самой младшей спортсменкой среди российской сборной. Кабаева выиграла в общей сложности 5 титулов в многоборье на чемпионатах Европы.

Первые Олимпийские игры и допинговый скандал

В 2000 году на Олимпийских играх в Австралии ожидали, что Кабаева выиграет золото в многоборье, но спортсменка допустила ошибку, выронив обруч и пробежав за ним за пределы зоны соревнований, и по итогу получила лишь бронзовую медаль.

В 2001 году с ней произошел первый допинговый скандал на Играх доброй воли в Брисбене, в Австралии. Гимнастка завоевала золотую медаль в соревнованиях по мячу, булавам и скакалке, а также серебро в индивидуальном многоборье и с обручем. Но вместе с партнершей по команде Ириной Чачиной они были уличены в допинге, дав положительный результат на запрещенный диуретик (фуросемид), и были лишены медалей. Фуросемид сам по себе не является допингом, он применяется в спортивной медицине для выведения запрещенных веществ, и, как следствие этого, сам приравнен к допинговым препаратам и запрещен к применению у спортсменов Всемирным антидопинговым агентством.

В 2004 году Кабаева завоевала золото в многоборье на чемпионате Европы в Киеве. Также завоевала золотую медаль на Олимпийских играх 2004 года в Афинах, в Греции.

Уход из спорта

Алина Кабаева / Associated Press

В октябре 2004 года Алина Кабаева заявила о завершении спортивной карьеры, а через восемь месяцев ее тренер Ирина Винер объявила о возвращении спортсменки и выступлении на товарищеском соревновании между Италией и Россией в Генуе 10 сентября 2005 года. Далее было еще много разных соревнований, и выступала Алина до 2007 года.

Считается, что Алина Кабаева произвела революцию в художественной гимнастике, став одной из немногих гимнасток, выполнивших новые приемы и элементы, в том числе поворот на шпагат с помощью рук (также известный как "Кабаева"), положение на кольце с медленным полным поворотом и поворот на задней шкале.

Кабаева в политике

Алина Кабаева / Getty Images

С 2005 года Кабаева является членом Общественной палаты России, с 2007 года - депутатом российского парламента, Государственной Думы, представляя партию "Единая Россия", а с 2008-го - председателем Общественного совета Национальной медиагруппы, контролирующей "Известия", "Первый канал" и РЕН ТВ. "Депутатствовала" Алина до 2014 года, после чего ушла из Думы и заняла должность председателя совета директоров "Национальной медиагруппы" - крупнейшего российского медиаконгломерата. Ее критиковали, ведь опыта на подобных должностях у нее не было, а зарплата была заоблачной. Но уже тогда Алина была знакома с Владимиром Путиным и, поговаривают, уже имела романтические отношения с ним.

Первое знакомство

Алина Кабаева и Владимир Путин / Getty Images

Говорят, Путин и Кабаева познакомились в 2001 году, когда тренер Ирина Винер решила отметить удачное выступление российской сборной на чемпионате мира в Испании, где ее спортсменки выиграли все золотые медали. На прием тогда приехал и Владимир Путин. Алина не могла выступить перед ним с программой, как это сделали другие спортсменки, так как получила на соревнованиях травму. Но зато весь вечер беседовала с президентом о художественной гимнастике.

Тайный роман

О романе пары впервые заговорили примерно в 2006 году. А в 2013 году после того, как Путин вручил Кабаевой лично награду за заслуги в спорте, журналисты снова написали об их тайной связи. Издание "Московского корреспондента" даже закрыли после того, как оно написало о якобы предстоящей свадьбе пары. Перепечатывали новости даже в американских СМИ. Новый виток слухов появился в 2015 году, после того как швейцарский таблоид Neue Zürcher Zeitung опубликовал статью, в которой рассказывалось, что президент Путин тайно снял два номера в приватной клинике Clinicа Sant'Anna, где Алина якобы родила дочку или двух дочерей-близнецов.

В 2016 году Кабаева появилась на соревнования по фигурному катанию в Москве с двумя мальчиками примерно 8 и 10-летнего возрастов, а также с обручальным кольцом на пальце, которое обычно носят женщины, чтобы показать свой статус. Тогда же начали распространяться слухи о том, что экс-гимнастка давно замужем за Путиным и родила ему сыновей, а после - и дочь (или дочерей).

Где сейчас Кабаева?

Владимир Путин и Алина Кабаева / Getty Images

Уже не секрет, что прячет Путин свою пассию вместе с детьми в Швейцарии. Однако он недооценил страну. Решение Швейцарии не сохранять нейтралитет и занять жесткую позицию в отношении России шокировало многих в международном сообществе. 28 февраля Швейцария заявила, что заморозила активы списка российских физических лиц и компаний, отметив, что "финансовые санкции против президента России Владимира Путина, премьер-министра Михаила Мишустина и министра иностранных дел Сергея Лаврова также должны быть введены в действие с немедленным эффектом". А люди собирают подписи к петиции и требуют депортировать Кабаеву в бункер к Путину.

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