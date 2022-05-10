Телохранитель Путина и отравитель: что мы знаем о главе Росгвардии Викторе Золотове

Виктор Золотов - главнокомандующий войсками национальной гвардии Российской Федерации и человек, который долгое время в прямом смысле был самым близким к Путину человеком.

Виктор Золотов долгое время считался одним из самых непубличных российских силовиков. Теперь же он довольно часто появляется в публичном пространстве. Отчасти потому, что вверенная ему национальная гвардия активно участвует в широкомасштабном вторжении России в Украину. Кроме того, публичной эту фигуру сделала российская оппозиция, доказав причастность Золотова к роскошной жизни и разворовываю средств, выделяемых государством на содержание Росгвардии.

Золотова характеризуют как жестокого, скрытного, готового на все ради достижения поставленной цели. О нем говорят как о настоящем гэбэшнике. Он любит темные очки и черные костюмы. Говорят, Золотов безгранично предан своему боссу и не предаст его, что бы ни случилось. А это, как мы понимаем, в путинском окружении самое востребованное качество.

Виктор Золотов / Фото: Associated Press

Родился Золотов в Рязанской области, в рабочей семье. Учился в школе № 106 города Сасово. Военную службу по призыву проходил в пограничных войсках. С 1970-х годов служил в 9-м управлении КГБ СССР, отвечавшем за охрану первых лиц государства и их семей.

В1991 году Золотов был направлен в Санкт-Петербург для охраны мэра Анатолия Собчака. Когда Золотов приступил к выполнению своих обязанностей, он привлек к охране жены Собчака и его дочери - крестнице Путина Ксении Собчак - частную охранную фирму "Балтик-Эскорт", тесно связанную с криминальными структурами и принадлежащую некому Роману Цепову. А в 1994 году мэрия Санкт-Петербурга заключила договор — на "охрану общественного порядка в местах пребывания Путина В.В.", на тот момент вице-мэра Санкт-Петербурга.

Виктор Золотов / Фото: Associated Press

В 1997 году, после бегства Собчака, Золотов уходит с госслужбы и становится совместно с Цеповым совладельцем "Балтик-Эскорт". А когда главой правительства становится Путин, Виктор Золотов едет за ним в Москву и становится главой его службы охраны, а в 2000 году — начальником Службы безопасности президента Путина.

Начавшаяся в конце 90-х дружба с годами только крепнет. Долгие годы Золотов не просто является тенью Путина и в буквальном смысле самым близким к нему человеком, но и его спарринг-партнером по дзюдо.

В это время Золотов отвечает за каждый шаг Путина и занимается подбором персонала для него. Говорят, Путин очень боится покушения и не доверяет женщинам, поэтому весь обслуживающий персонал диктатора - мужчины: водители, уборщики, повара, садовники — все. Золотов также занимался строительством дворца Путина в Геленджике, он лично курировал стройку, постоянно приезжая на место. Есть мнение, что Виктор Золотов ведает и личными финансами Владимира Путина и его семьи.

Виктор Золотов / Фото: Associated Press

Говорят, Путин очень боится отравления. И организацией его питания тоже занимался Золотов. Вся еда, которая предназначалась Путину, проверялась перед подачей, все паковали в пластиковые коробочки, запечатанные пленкой, на ней — стикеры с указанием времени и фамилии человека, проверившего пищу.

И тут мы подходим к очень интересной теме. Дело в том, что как раз именно Золотова считают главным отравителем путинского режима. Одно из первых громких отравлений случилось в окружении Путина и Золотова еще в 2004 году. При очень загадочных обстоятельствах умер тот самый криминальный авторитет и владелец охранной фирмы "Балтик-Эскорт" Роман Цепов. 42-летнего Цепова отравили, предположительно, высокой дозой лекарства от лейкемии. Резкое ухудшение здоровья Цепов почувствовал после визита в ФСБ.

Виктор Золотов / Фото: Associated Press

В истории современной России есть много эпизодов с отравлениями оппозиционеров, журналистов и бывших сотрудников ФСБ, как правило, все они достаточно грубо исполнены и далеко не все достигли цели. Но одно из самых громких из них - отравление Навального - связывают с Золотовым буквально напрямую.

Оппозиционер Навальный обвинил Золотова в том, что руководство Росгвардии закупает для питания своих сотрудников продукты по завышенным ценам. Главным обвиняемым в хищениях был назван Виктор Золотов.

Дальше последовала искрометная перепалка Золотова и Навального. Золотов выпустил видеообращение, в котором вызвал Навального на дуэль и пообещал сделать из оппозиционера "сочную отбивную" за якобы клевету, которую "не принято просто так прощать".

В ответ Навальный нашел роскошные квартиры, дома и дачи семьи Золотова, неуказанные ни в одной декларации, стоимость этой недвижимости, естественно, совершенно несоизмерима с доходами всех членов семьи вместе взятых.

Судебное преследование Навального, инициированное Золотовым, успешным не было. Зато довольно удачно прошло отравление. Навальный действительно чуть не умер вследствие отравления "Новичком" - ядом, доступ к которому может иметь только высокопоставленный чиновник из силового ведомства.

Также в российском обществе обсуждалась причастность Золотова к убийству оппозиционера Немцова. Несколько обвиняемых в убийстве, располагающих информацией о заказчиках и организаторах, находились в непосредственном подчинении у Виктора Золотова. Есть мнение, что Золотов выступает связующим звеном между окружением Рамзана Кадырова и федеральными силовыми структурами.

В апреле 2018 года Минфин США включил Виктора Золотова в санкционный список.

Последнее публичное выступление Золотова состоялось 13 марта этого года. Главе Росгвардии пришлось объяснять, почему "военная операция" идет "не так быстро, как хотелось бы".



"Но это лишь потому, что нацисты прячутся за спинами мирных граждан, за спинами стариков, женщин, детей, устраивают огневые позиции в детских садах, школах, в жилых домах", — сообщил наш герой. Золотов заверил российскую общественность в том, что российские военные "шаг за шагом" идут к намеченной цели, и выразил надежду на победу.

С тех пор Золотова, что называется, "не видно и не слышно".

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