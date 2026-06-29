Теннисистка Наоми Осака вышла на корт на Уимблдоне в наряде с японскими символами

Наоми Осака / © Associated Press

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Работая с дизайнером из Токио Ханой Яги, Осака появилась на корте Всеанглийского клуба в индивидуальном белом наряде, вдохновленном японской церемониальной одеждой, сообщает Vogue.

Наоми Осака / © Associated Press

В её наряде на рукавах были вышиты журавли и цветы сакуры. Драматичный длинный бант струился сзади, придавая силуэту почти невесомый вид, прежде чем она его отстегнула и продемонстрировала форму Nike.

Завершали образ традиционное украшение для волос канзаши и ювелирные изделия Mikimoto.

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По традиции путь Наоми от раздевалки до корта превращается в короткое, но полноценное представление.

Наоми Осака / © Associated Press

«Мне нравится использовать моду как способ рассказывать истории», — говорит Осака британскому Vogue о своих сложных выходах. — «Каждый выход — это возможность пригласить людей в мой творческий мир. То, что людям это интересно и они с нетерпением ждут, что будет дальше, тоже очень круто».

Наоми Осака / © Associated Press

«Отправной точкой стала идея „Эволюции церемонии“», — рассказывает Яги о концепции образа. — «Наряд создан из винтажных широмуку [традиционных японских свадебных кимоно], кимоно и свадебных платьев — церемониальной одежды, которую изначально создавали для обозначения важных моментов в жизни людей».

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