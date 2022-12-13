Теперь без крыши над головой: россияне разрушили дом супругов-пенсионеров

Старенькие супруги на Киевщине уже второй раз потеряли свой дом.

Одинокие пенсионеры Нина Петровна и Василий Павлович потеряли свой дом дважды. Впервые – в 1986 году после аварии на ЧАЭС, а второй – в феврале 2022-го.

После аварии на ЧАЭС в 1986 году их эвакуировали в Киевскую область — в село Новое Залесье Бучанского района. Их поселение называют – Чернобыльским. Ужасы оккупации этот край ощутил еще в первые дни войны.

В ночь с 8 на 9 марта российская ракета попала прямо во двор супругов и разрушила их дом. В отличие от собственных стен, Нина и Василий сумели уцелеть.

Проект "Вернись домой"

Проект "Вернись домой"

"Я сидела за стенкой, а он напротив окна. Он упал и стекла посыпались. И я упала. Я думала, что его уже нет. Я начала звать: "Вася, Вася, ты жив? А он молчит. Я хотела лезть к нему, а он тогда отозвался", — вспоминает со слезами на глазах Нина.

Пенсионеры поднялись с пола и начали выходить из дома, но препятствовали им двери, которые из-за взрыва не открывались, ведь их вывернуло в другую сторону. Им все же удалось выбраться из разрушенного дома.

Проект "Вернись домой"

Проект "Вернись домой"

В восстановлении нуждается и поврежденный сарай, где они держали скот.

Помочь супругам-пенсионерам взялись специалисты "Медиаобороны" — они отстраивают их разрушенный дом. Нина Петровна и Василий Павлович надеются, что перезимуют уже в отстроенном теплом доме.

Напомним, еще одной супружеской паре из Киевщины вместе с тремя детьми удалось выжить после авиаудара, а их дом разрушен.

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