"Теперь бомжи": Злата Огневич показала разрушенный дом жительницы Бородянского района

Певица пообщалась с жительницей села Киевской области, которая рассказала, как россияне лишили ее жилья.

Злата Огневич вместе с волонтерами посетила село Загальцы Бородянского района Киевской области, которое очень пострадало от российских оккупантов. Артистка пообщалась с его жительницей. Женщина со слезами на глазах рассказала, что ее дом полностью разрушен.

Видео артистка опубликовала в Instagram.

"Все было! А теперь на сегодняшний день мы бомжи… В 50 лет остались без ничего. Нет, где приютиться", — жалуется женщина.

Огневич выслушала ее и произнесла слова поддержки.

"Каждая история — это боль, глубокая и сильная, это разбитые мечты и изуродованные жизни сотен людей…. ЖИЗНИ, которые враг пришел уничтожить, но он не знал настоящей Силы духа украинцев.

Поддержка сейчас – наша главная цель! Мы вернулись в Загальцы, что в Бородянском районе. Село очень пострадало во время войны. Люди здесь лишились дома и ресурсов к существованию.

Волонтеры DAO Charity @dao_charity имели целью адресную помощь. Посетили людей с инвалидностью, чем приятно их удивили, некоторые из жителей впервые за все время получили гуманитарную помощь.

Жители уже узнают автомобили и волонтеров, поэтому делятся болезненными историями оккупации. Выслушивать людей – важная миссия, они так нуждаются в общении и поддержке! Жуткие истории впечатляют, просто невозможно привыкнуть, это если бы у меня отняли часть сердца…. Дома, воспоминания – все сгорело, они потеряли то, чем жили годами", — написала певица.

Злата отметила, что они и дальше будут посещать города и села, пострадавшие от войны. Она призывает всех неравнодушных приобщаться и донатить на помощь этим людям.

Читайте также: