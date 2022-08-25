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Теперь будет и у королевы: украинский дизайнер Руслан Багинский создал шляпу для Елизаветы II

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Теперь будет и у королевы: украинский дизайнер Руслан Багинский создал шляпу для Елизаветы II

Королева Елизавета II / Фото: Getty Images

Теперь шляпа является частью коллекции головных уборов Ее Величества.

Руслан Багинский - украинский дизайнер головных уборов, в работах которого постоянно появляются на публике известные личности, модели и актрисы. Шляпы из ателье дизайнера также неоднократно украшали обложки известных глянцев и теперь, наконец-то, шляпа от Багинского появится у главной любительницы этого аксессуара - королевы Великобритании.

Дизайнер передал послу Великобритании в Украине Мелинде Симмонс подарок для Елизаветы II - фетровую шляпу нежно-голубого оттенка. Элегантный головной убор с широкими полями украшен лентой, завязанной на бант, и шелковыми цветами ручной работы.

"Мы все знаем, как много делает Великобритания для приближения нашей победы, и в благодарность нашим британским партнерам ко Дню Независимости мы создали эксклюзивный головной убор для Ее Величества. 24 августа коллекция Елизаветы II пополнилась голубой шляпой Ruslan Baginskiy, украшенной шелковыми цветами ручной работы. Спасибо @mfa_ukraine , первой заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапаровой @emine_ceppar и Послу Великобритании в Украине Мелинди Симмонс за поддержку. Слава Украине!", - говорится в сообщении бренда.

Эскиз головного убора дизайнер показал на своей странице в Instagram.

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