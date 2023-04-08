Теперь ее имя носит цветок: Джилл Байден посетила особую церемонию а посольстве Нидерландов

Это мероприятие проводится уже много лет, но для первой леди оно стало особо приятным, поскольку она очень любит свежие цветы.
Первая леди США приняла участие в необычном мероприятии - церемонии официального присвоения ее имени новому тюльпану. Событие прошло во время Дней голландских тюльпанов в посольстве Нидерландов в Вашингтоне.
Новый цветок красновато-оранжевого оттенка и с бахромчатыми лепестками под названием "Джилл Байден" представил ей Андре Хаспелс, посол Королевства Нидерландов в США.
Но называют цветок в честь первой леди США не впервые. Традиция существует с конца 1800-х годов и за это время именами жен президентов было названо семь цветов.
"Пусть в это счастливое время ослепительно-оранжевый цвет этих тюльпанов будет напоминанием о многих веснах, которые разделили наши народы, и станет маяком для дружбы, которую мы продолжаем укреплять сегодня", - сказала первая леди в своей речи и с бокалом шампанского в руках.
Событие стало очень приятным для первой леди, поскольку известно, что она очень любит свежие цветы и в Белом доме у нее есть сад с разными сортами цветов. Также в нарядах она часто предпочитает платья именно в цветочный принт.
Для мероприятия Байден одела довольно ярко. На первой леди было однотонное черное платье, но сочетала она его с красным пальто на одной застежке.
Лук дополнили туфли, золотые украшения, укладка и макияж. Также она надела очки для зрения в черной оправе.
Но отметим, что также есть и другие цветы названные в честь знаменитых личностей. Особенно часто имена звезд и политиков присуждают розам.
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