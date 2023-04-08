Теперь ее имя носит цветок: Джилл Байден посетила особую церемонию а посольстве Нидерландов

Это мероприятие проводится уже много лет, но для первой леди оно стало особо приятным, поскольку она очень любит свежие цветы.

Первая леди США приняла участие в необычном мероприятии - церемонии официального присвоения ее имени новому тюльпану. Событие прошло во время Дней голландских тюльпанов в посольстве Нидерландов в Вашингтоне.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Новый цветок красновато-оранжевого оттенка и с бахромчатыми лепестками под названием "Джилл Байден" представил ей Андре Хаспелс, посол Королевства Нидерландов в США.

Но называют цветок в честь первой леди США не впервые. Традиция существует с конца 1800-х годов и за это время именами жен президентов было названо семь цветов.

Тюльпаны "Джилл Байден" / Фото: Associated Press

Тюльпаны "Джилл Байден" / Фото: Associated Press

"Пусть в это счастливое время ослепительно-оранжевый цвет этих тюльпанов будет напоминанием о многих веснах, которые разделили наши народы, и станет маяком для дружбы, которую мы продолжаем укреплять сегодня", - сказала первая леди в своей речи и с бокалом шампанского в руках.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Событие стало очень приятным для первой леди, поскольку известно, что она очень любит свежие цветы и в Белом доме у нее есть сад с разными сортами цветов. Также в нарядах она часто предпочитает платья именно в цветочный принт.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Для мероприятия Байден одела довольно ярко. На первой леди было однотонное черное платье, но сочетала она его с красным пальто на одной застежке.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Лук дополнили туфли, золотые украшения, укладка и макияж. Также она надела очки для зрения в черной оправе.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Но отметим, что также есть и другие цветы названные в честь знаменитых личностей. Особенно часто имена звезд и политиков присуждают розам.

Читайте также:

Эффектные образы Джилл Байден (31 фото)