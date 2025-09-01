Теперь ее Лабубу синий: теннисистка Наоми Осака опять умилила всех своим образом и аксессуаром

Наоми Осака / © Getty Images

Японская теннисистка Наоми Осака опять привлекла всеобщее внимание своим нарядом на соревнованиях. На Открытом чемпионате США по теннису она вышла на корт в эксклюзивном наряде от Nike.

В этот раз спортивный наряд Наоми был пурпурного цвета. Лук включал платье с юбкой-баллоном украшеной рюшей, а также ветровку усыпанную стразами.

Наоми Осака / © Getty Images

Голову спортсменки в этот раз украшали наушники со стразами и фиолетовая кепка. Но также внимание привлекал и новый аксессуар на сумке — синий Лабубу со стразами, который держал в руках ракетку.

Аксессуар теннисистки был сделан на заказ — его украшали стразы и пайетки. Лабубу Наоми, созданный не оригинальным брендом, а маркой из Нью-Йорка A-Morir на 3D-принтере, а стразы к нему приклеены вручную.

Наоми Осака и ее Лабубу / © Getty Images

На следующий день она продемонстрировала еще одного такого малыша, но уже черного цвета и с красными очками.

Наоми Осака и ее Лабубу / © Getty Images

Наоми Осака и ее Лабубу / © Getty Images

Впервые все заговорили о брелоках Наоми на прошлой неделе, когда она появилась на публике с красным Лабубу. Наоми тогда также рассказала, что ее игрушку зовут Билли Джин Кинг — она назвала ее в честь легендарной американской теннисистки.

Наоми Осака и ее Лабубу / © Getty Images

Напомним, что Лабубу стали одной из самых востребованных игрушек 2025 года. Несмотря на то, что они появились еще в 2015 году благодаря художнику Касингу Лунгу, популярность этого пушистого существа с острыми зубами резко возросла после того, как в апреле 2024 года участница группы Blackpink Лиса поделилась своими фотографиями с Лабубу.